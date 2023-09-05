傳記作者：拜登若放棄競選連任　不會令人太過震驚

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佛爾3日接受「會晤新聞界」（Meet the Press）節目主持人陶德（Chuck Todd）訪問時，被問到若拜登決定不尋求連任，他會感到多麼出乎意料。佛爾回答說：「這會令我驚訝，…但不會感到太過震驚。」
佛爾的解釋是，當拜登「談論自己的人生時，經常使用命運這個詞」。「拜登是一位信仰非常虔誠的人，而命運這個詞充滿宗教涵義。他也老是說，他不知道命運會如何安排。」
因此每當佛爾聽到拜登提到命運，「我總是把它當成句子裡的省略部分，當中拜登其實是談論他自己的未來」。
拜登今年稍早已宣布競選連任，且至今都未表露考慮退出競爭行列。但隨著選舉日期逐漸接近，現年80歲的拜登已面臨來自民主黨內外針對他年紀提出的質疑。
佛爾受訪時表示：「不用靠伍德華（Bob Woodward，揭發水門案記者）也可以理解拜登老了。但我不是老年學家，我不能預測拜登接下來幾年會如何老化。」
佛爾說，他的著作描述拜登如何「遭到低估」，以及拜登如何利用這點化為自身優勢。
他並表示：「我認為我的書所做的，是展現拜登是個埋首細節的人。他非常的技術官僚，非常著迷於政策的錯綜複雜性。」（譯者：張正芊/核稿：林治平）1120905