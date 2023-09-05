綠營提蘇貞昌、林佳龍社福政見侯友宜沒做 新北府批活在平行時空
針對國民黨2024總統參選人、新北市侯友宜提出65歲以上長者排富健保補助，民進黨發言人林楚茵拿2018年前行政院長蘇貞昌、2022年前台中市長林佳龍競選新北市長的政見，批評侯友宜市長任內沒有好好照顧65歲以上長者，為了選總統救選情才開支票，很快被看破手腳。對此，新北市政府今（5）日晚間發布新聞稿回擊，反諷民進黨根本活在平行時空，砲轟民進黨不思檢討，還臉不紅氣不喘，反過來質疑當選者未實現落選者的政見，是在哈囉嗎？
記者吳嘉億／新北報導
新北市政府副發言人張劭斌表示，民進黨不只邏輯錯亂，連基本的功課也不做，只會為了選舉目的，打擊新北對社福政策的努力；強調數字會說話，新北市的社福成績有目共睹，在2022《天下雜誌》幸福城市調查中，新北市「社福力」排名位居六都前段班，多項指標名列前茅，包括平均每位獨居老人被服務次數六都第一；同時完善高齡照護，新北市公共托老中心建置提前一年達標，目前已經開設81家，預計2024年可達成100家日照中心的目標。
張劭斌批評，民進黨對新北市的努力成果視而不見，反而拿出與WHO倡導護真牙計畫背道而馳的假牙補助政見來說嘴；指出世界衛生組織及先進國家都在倡導「8020口腔保健計畫」，讓80歲長者保留20顆以上的自然牙齒，有助於促進長者身心多元健康狀態，顯見世界潮流就是『照顧牙齒』比『補假牙』更重要。
張劭斌也說到，為了留住真牙有利長者健康，新北市2019年首創全國針對長者提供免費口腔檢查及塗氟服務，截至6月底已服務超過10萬人；對此中央回頭是岸、拿香跟拜，宣布今年3月1日提供65歲以上長者塗氟政策，一同照護長者口腔健康，新北樂觀其成。
張劭斌最後強調，新北照護長者的努力數字會說話，呼籲民進黨不要只會抹黑新北騙全國，執政七年多既然沒能做到，就亡羊補牢趕緊做，不要眼紅新北對照護長者的用心。