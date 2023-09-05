印度要改國名？G20晚宴邀請函莫迪署名「婆羅多總統」引發爭議
20國集團（G20）峰會即將在印度召開，印度總理莫迪（Narendra Modi）在正式晚宴邀請函上署名「婆羅多總統（The President of Bharat）」而非印度總統，引發外界對於印度國名的關注。雖然印度憲法第一條就寫到「印度，即婆羅多，應是一個國家聯盟」，但這也是整部憲法中唯一一次用婆羅多稱呼國家，而莫迪在正式場合自稱婆羅多總統，隨即遭到反對黨批評。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《BBC》報導，執政黨印度人民黨（Bharatiya Janata Party）對於莫迪自稱婆羅多總統大表贊同，印度人民黨要將國名優先使用婆羅多稱呼已醞釀多時，支持人士認為印度（India）是英語的說法，代表殖民觀點，而婆羅多才是真正的印度名稱。
但反對黨則痛批，莫迪此舉充滿政治算計，因為在野勢力幾週前才組成「印度國家發展包容性聯盟」，結果莫迪就開始頻繁使用婆羅多來稱呼國家，「你既無法從我們手中奪走印度，也無法奪走婆羅多」，一位反對黨領導人在X（前身推特）上這樣表示。
過去曾有印度民眾對最高法院提起訴訟，要求將國名更改為婆羅多，印度大法官對此進行辯論，最終結論是憲法中有印度也有婆羅多，公民可以自行選擇要如何稱呼，大法官們不願捲入這場政治爭議。
根據印度媒體報導，婆羅多一詞來自於梵文寫成的古代印度教經典《摩訶婆羅多》，具有明顯的宗教意涵。而印度一詞最早可回溯至「Hindu」，即印度河的波斯語稱呼，後來又被借稱為整個印度河平原，較具有地理意涵。但「Hindu」後來被英國人改成「India」，也因此染上殖民色彩。早在1949年印度制憲時，就對國名進行辯論，最後確立了一個國家、兩個稱呼的原則，這也說明領土幅員廣大的印度，在宗教與文化和國家認同的多樣性。