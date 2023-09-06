英國第二大城伯明罕宣布破產！稱同工同酬索賠案拖累 中央沒要救
英國第二大城伯明罕（Birmingham）議會今日宣布破產，所有新支出都將立即停止，除了保護弱勢族群以及法定必須維持的服務之外。議會並稱，市政的財政壓力與同工同酬法案的索賠求償有關，過去10年已賠償近11億英鎊，但仍有7.6億英鎊、約新台幣305億元的賠償金尚未支付，讓財政雪上加霜。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《BBC》報導，伯明罕市議會已根據地方財政法發布第114條通知，宣布破產，無法再平衡預算，將禁止除保護弱勢族群以及法定基本服務外的所有支出。市議會領導人表示，需要就削減包括2026年歐洲田徑錦標賽等大型賽事的服務和資金，做出「艱難而有力的決定」。
伯明罕市議會由工黨佔多數，市議會領導人聲稱，破產是為了重建城市良好財務基礎的必要步驟。市議會指出，財務壓力與新電腦系統實施有關，另外社會護理需求支出的大幅增加，以及稅收減少和高通膨，都是造成財務危機惡化的導火線。此外，同工同酬官司求償的索賠費用，也讓財政雪上加霜。
然而，伯明罕市議會的保守黨議員指責工黨此前未能表現出解決財政問題的急迫感，英國首相蘇納克（Rishi Sunak）的發言人也表示，地方政府應該妥善管理自己的預算，並補充中央政府已委託獨立單位進行治理審查，將在未來幾週內提交報告。
所謂的同工同酬索賠案，是指2012年有市議會女職員控告市議會，稱自己沒拿到和男職員一樣的津貼，法院判決伯明罕市議會必須賠償，且賠償人數高達數千人。自法院判決出爐以來，伯明罕市議會已支出近11億英鎊來支應賠償金，但仍有7.6億英鎊的賠償待支付。