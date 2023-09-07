9月必看6國片／張鈞甯《查無此心》再演女警　藍正龍親揭害羞往事

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懸疑犯罪電影《查無此心》，由《目擊者》、《緝魂》監製唐在揚與張鈞甯共同監製，戲劇《用九柑仔店》金鐘獎最佳導演曾英庭執導；描述無法在家中睡覺的女警吳潔（張鈞甯飾），只能窩在車頂有洞的破車中休息。她計劃調離現場辦案的工作，卻在跨年夜出現無名女屍的殘忍命案，在長官（陳為民飾）要求下，她得和菜鳥女警（項婕如飾）合作查案，意外發現女屍似乎和一個非法移工仲介（阮經天飾）有關聯，但他們越接近真相，也陷入越大的危機之中。
温昇豪「跛腳」演出《我和我的賽車老爸》 9月8日上映
《我和我的賽車老爸》由新銳導演張書瑋執導、金鐘獎編劇溫郁芳執筆劇本，故事描述一位因意外導致跛腳，還把生活過得一團糟，卻在某天得知自己有個兒子的「魯蛇老爸」周大隆（温昇豪飾），他跟突如其來的陌生兒子周宇冬（陳少卉飾）之間的親情互動，同時還鋪陳出年輕車手（陳澤耀飾）在人生路上跌跌撞撞之後，一段關於親情、友情、勵志和自我救贖的故事，並透過「拉力賽」題材新穎呈現。
旅美棒球好手郭泓志首演《我最愛的笨男人》 9月8日上映
張喻閔執導義氣電影《我最愛的笨男人》，描述外表看似火爆凶狠的西屯阿全（范逸臣飾），實際上卻有顆善良柔軟的心，和他的好兄弟阿鬼（姚淳耀飾）、龍仔（郭泓志飾）一起闖蕩江湖；一次意外，他們的老大過世後，悲傷的阿全在喪禮上邂逅酒家女貝貝（劉奕兒飾）。
為守護老大的遺言，阿全對貝貝展開熱烈追求，然而貝貝不領情，甚至想利用他的單純來騙財。另一方面，老大遺留下的水電行土地成為都更的最後一塊拼圖，遭惡勢力覬覦，阿全更遭友人設計賠掉所有財產，貝貝也被惡棍綁架。面對一波三折的困境，考驗阿全能否從這場陰謀中全身而退。
香港天團Mirror姜濤首演作品《我的天堂城市》 9月15日上映
俞聖儀執導劇情片《我的天堂城市》，集結宋芸樺、姜濤、姚淳耀、魏蔓、李嘉文等人演出，以3段故事聚焦全球移民問題，描述每個人從台灣到紐約追求夢想的故事，異鄉生活充滿挑戰，相互爭吵卻又彼此依賴，他們在理解與追夢的過程，友情、愛情、親情成為他們堅守的一切，每個人都以不同方式尋找在紐約生存的意義。
金鐘視帝藍正龍自編、自導、自演《成功補習班》 9月22日上映
《成功補習班》改編自藍正龍的真實青春故事，為紀念恩師、同志導演陳俊志而創作的電影作品。講述1994年的聯考年代，17歲正值青春期的張正恆（詹懷雲飾）、程翔（邱以太飾）、和尚（巫建和飾），是「成功補習班」裡⾯令⼈頭痛的3劍客，在升學⾄上、禁⽌戀愛的補習班裡，3個來⾃不同家庭、個性的大男生，他們被迫放下探索⾃我的欲望，全⼼準備聯考；直到他們因為⼀個女孩「陳思」（林奕嵐飾），開始有了奇妙的變化，接著又遇見補習班新來的⼩志老師（侯彥西飾），⼀段尋找⾃我的旅⾏終於啟程。
《他馬克老闆》改編自人氣職場網漫《我是馬克》 9月28日上映
瞿友寧執導喜劇電影《他馬克老闆》，講述一個職場「社畜」馬克（盧廣仲飾）每天加班，最終卻換來死神阿死（黃宣飾）準備將他帶走，豈料阿死也是個社畜，非但帶不走馬克，還因為迷糊搞錯人，搞得馬克公司天翻地覆，甚至導致倒閉的危機，幾乎搞瘋老闆（曾國城飾），此刻卻傳出一個有機會拯救公司的大祕密，全片繞著究竟「誰才是人生真正的老闆」話題討論。