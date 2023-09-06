馬術／嬌點選手柬埔寨公主Amirita Nordom　拿下80公分級冠軍

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而來自全國的選手們也各自拿下好成績，100公分等級前三名：冠軍-蔣佳穎與馬匹小王子(綠野馬術文創園區)、亞軍-蔣壯與馬匹Gevin K (綠野馬術文創園區)、季軍-蔡翔宇與馬匹Black Star (先騰馬業)。110公分等級前三名：冠軍-黃柏翔與馬匹Carnaval (汗王馬術指導中心)、亞軍-蔣壯與馬匹Cyrinda Hsu (綠野馬術文創園區)、季軍-楊子璇與馬匹 Centurion (汗王馬術指導中心)。最高等級120公分前兩名：冠軍-蔣壯與馬匹Cyrinda Hsu (綠野馬術文創園區)、亞軍-陳御龍與馬匹GUCCI FLAMINGO (先騰馬業)。而FEI國際馬術總會副會長黃啟芳也於賽事排程中，參與了障礙超越80公分賽事，意外因掉一桿拿下優勝，而千金黃安蕾則收穫了兩面獎牌，在60、80公分等級中皆以0扣點與其他優秀選手並列冠軍。
此外本場賽事也迎來了一位特別嘉賓，柬埔寨公主Amrita Norodom，Amrita公主年齡僅15歲，平時愛好騎馬更熱忠於參加比賽，她的母親為柬埔寨馬術協會的秘書長Nanda-Devi Nordom。在過去中華民國馬術協會舉辦CSIJ青少年國際障礙超越錦標賽，柬埔寨亦曾派選手參加，與柬埔寨馬術協會建立起長期友好關係，讓Amrita公主無論如何都想來參賽，這次，她也在80公分等級中，以全部通過、0扣點的成績奪下冠軍。