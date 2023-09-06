FIBA世界盃／美國內線Banchero被狂噓！轟全場最佳正負值作為回應

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而遭受如此大的批評，Banchero對義大利自然也沒好臉色看，賽前受訪時直接表示自己對義大利球迷沒什麼好說的。這也讓今天這場比賽打起來多了一個看點。
這場比賽美國隊先發中鋒Jaren Jackson再度身陷犯規麻煩，首節就2犯，這也讓Banchero必須早早作為內線替補登場，上半場他的發揮一般，得到4分3籃板1助攻，不過美國隊將上一場輸球的悶氣發洩在場上，中場休息時領先義大利多達22之多。
下半場Banchero開始爆發，一上場就助攻Bobby Portis得分，之後又抄截後完成一條龍上籃得手，然後送出阻攻。不過雖然發揮出色，但場外的義大利球迷仍舊送上山呼海嘯般的噓聲。第三節結束之前，美國隊抄截得手，Tyrese Haliburton小耍了一下，高難度空中胯下傳球、助攻Banchero完成暴扣，觀賞性十足。
末節僅Banchero僅上場4分鐘，就下場休息，他全場打了24分鐘，8投4中，得到8分4籃板2助攻2抄截1阻攻，數據不豪華，但正負值+27是全隊最高。
根據在現場的歐洲記者Harris Stavrou說法，賽後Banchero與義大利主帥Gianmarco Pozzecco握手並擁抱。美國隊接下來將在四強戰中，面對德國隊和拉脫維亞之間的勝隊。