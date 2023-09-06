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FIBA世界盃／美國內線Banchero被狂噓！轟全場最佳正負值作為回應

▲美國隊替補內線Paolo Banchero在對上義大利一戰有出色表現，不過場邊義大利球迷仍給他噓聲。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國隊替補內線Paolo Banchero在對上義大利一戰有出色表現，不過場邊義大利球迷仍給他噓聲。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

FIBA世界盃男籃8強戰，美國隊以100:63大勝義大利隊晉級4強，這場比賽球隊替補內線Paolo Banchero成為場上焦點，一上場就噓聲大作，不過他發揮不錯，打出全隊最高的+27正負值，對此做出最好的回應。

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Banchero這場比賽可說是全場焦點，這是因為他擁有美、義雙重國籍，去年夏天曾承諾為義大利在世界盃出賽，但今年卻選擇了幫美國隊打球，這也讓義大利球迷相當不滿，義大利籃協主席Gianni Petrucci更在採訪中怒斥前者是叛徒。

而遭受如此大的批評，Banchero對義大利自然也沒好臉色看，賽前受訪時直接表示自己對義大利球迷沒什麼好說的。這也讓今天這場比賽打起來多了一個看點。

這場比賽美國隊先發中鋒Jaren Jackson再度身陷犯規麻煩，首節就2犯，這也讓Banchero必須早早作為內線替補登場，上半場他的發揮一般，得到4分3籃板1助攻，不過美國隊將上一場輸球的悶氣發洩在場上，中場休息時領先義大利多達22之多。

下半場Banchero開始爆發，一上場就助攻Bobby Portis得分，之後又抄截後完成一條龍上籃得手，然後送出阻攻。不過雖然發揮出色，但場外的義大利球迷仍舊送上山呼海嘯般的噓聲。第三節結束之前，美國隊抄截得手，Tyrese Haliburton小耍了一下，高難度空中胯下傳球、助攻Banchero完成暴扣，觀賞性十足。

末節僅Banchero僅上場4分鐘，就下場休息，他全場打了24分鐘，8投4中，得到8分4籃板2助攻2抄截1阻攻，數據不豪華，但正負值+27是全隊最高。

根據在現場的歐洲記者Harris Stavrou說法，賽後Banchero與義大利主帥Gianmarco Pozzecco握手並擁抱。美國隊接下來將在四強戰中，面對德國隊和拉脫維亞之間的勝隊。

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