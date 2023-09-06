高球／王鉦棋切推桿神準　單日抓一鷹三鳥、獨居領先

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信誼球場因前兩天海葵颱風過境台灣，經大風雨洗禮，場內樹木幸好沒有什麼損傷，首回合天氣晴時多雲，球道較溼軟，不過果嶺仍會停球，滾動也很順暢，長草區的擊球增加挑戰性。
暫時單獨領先的王鉦棋切桿與推桿準，一鷹三鳥及「雙柏忌」與柏忌各一，他在五桿的第四洞，第二桿以五木推進至距旗洞45碼處，第三桿以58度切桿直接切進洞獵下老鷹；他在第10至18洞的前九洞抓下三鳥，分別在第12丶16丶18洞各是12呎丶8呎及2呎的小鳥推桿；不過在第二洞第二桿未成功打上果嶺，加上一記6呎保帕推桿失手未進吞下柏忌，另在第8洞五桿長洞，第二桿以三木拉左打成出界球，吞下雙柏忌。
開球屬於大炮型的他表示，首回合的木桿還好，但是打上果嶺成功率不理想，只成功打上七個洞，不過切桿與推桿發揮得好，靠一切一推抓鳥獵鷹，推桿只有22推。
王鉦棋是高雄人，岀身南一球場，雖已轉職業九年，但自2017年起就回高雄自家工廠當上班族，每年只偶爾打一兩場挑戰賽，已把比賽當成興趣打，心態比較輕鬆，今年因為TPGA在南部的比賽比較多，所以比往年多參加了好幾場比賽。
這項比賽冠軍獎金台幣25萬元（冠軍獎金原為15萬元，此項比賽由培凱公司林昭獻董事長加碼10萬元），亞軍可得7.5萬元，第三名為5萬元。比賽採不淘汰制，第二回合決賽結束，取成績優者前40名球員頒發獎金。