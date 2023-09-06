足球／神劇本！張天駿替補、半場踢進9球　中華隊19：1踢爆關島

我是廣告 請繼續往下閱讀
第11分鐘中華隊高元佑凌空抽射破網，已取得4比0領先。第14分鐘戴子翰單場梅開二度，第25分鐘呂毅宏在角球攻勢中找到機會破網，中華男足取得6比0領先。上半場最後階段呂毅宏一次漂亮的後腳跟傳球助攻高元佑破網，U17中華男足帶著7比0領先優勢結束上半場。
下半場U17中華男足開始走馬換將，但關島把握住剛剛開賽中華男足還沒進入狀況，替補上場的Jadyel Rink突破後防線攻進關島本屆賽事第一球，比分形成7比1。不到兩分鐘中華隊古正浩立刻還以顏色，再加上下半場替補上陣的張天駿大爆發，連戴三頂帽子，最終中華男足U17以19:1戰勝關島取得小組賽的第二場勝利，並以兩勝一敗的戰績位列B組第二名，接下來將在9月7日的準決賽中與A組第一名交手，爭奪冠軍戰門票。
總教練陳春智賽後表示：「上半場很順利，照著原訂計畫取得進球，進三球後關島明顯防守有加強，自己也有一些機會沒有把握好。上半場結束後聽到另一場日本3比3平手有些訝異。下半場做出人員跟戰術調整，特別是張天駿上場後順利打開局面。賽前設定的四強目標已經達成，接下來就是看小朋友們自己能不能在與中國或韓國兩支強隊較量下取得進球。目前球員們體能跟比賽狀況都有維持好，這點讓我非常欣慰。」
U17中華男足將在9月7日早上10點迎接準決賽，面對A組中國與韓國之戰的勝方。