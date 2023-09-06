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足球／神劇本！張天駿替補、半場踢進9球　中華隊19：1踢爆關島

▲中華男足張天駿今日個人攻進9顆進球。官方提供
▲中華男足張天駿今日個人攻進9顆進球。官方提供

記者廖聿偉/綜合報導

U17中華男足培訓隊為備戰明年的亞洲盃資格賽，於9月1日到9月9日前往中國青島參加東亞盃U15男足錦標賽。本次中華男足U17代表隊被分配到B組，與香港、日本與關島同組。中華男足在青島市民健身中心迎接小組賽最後一戰，面對同組實力較弱的關島隊，最終在張天駿單場9顆進球挹注下以19比1拿下準決賽門票。

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開賽U17中華男足就展開猛攻，開賽2分鐘在左路的呂毅宏輕鬆破網幫助球隊首開紀錄。4分鐘不到宋霽展也補上一腳，U17中華隊取得2比0領先。1分鐘後關島隊在罰球區內犯規遭裁判判罰罰球點球，戴子翰冷靜主罰進球，3比0領先。

第11分鐘中華隊高元佑凌空抽射破網，已取得4比0領先。第14分鐘戴子翰單場梅開二度，第25分鐘呂毅宏在角球攻勢中找到機會破網，中華男足取得6比0領先。上半場最後階段呂毅宏一次漂亮的後腳跟傳球助攻高元佑破網，U17中華男足帶著7比0領先優勢結束上半場。

下半場U17中華男足開始走馬換將，但關島把握住剛剛開賽中華男足還沒進入狀況，替補上場的Jadyel Rink突破後防線攻進關島本屆賽事第一球，比分形成7比1。不到兩分鐘中華隊古正浩立刻還以顏色，再加上下半場替補上陣的張天駿大爆發，連戴三頂帽子，最終中華男足U17以19:1戰勝關島取得小組賽的第二場勝利，並以兩勝一敗的戰績位列B組第二名，接下來將在9月7日的準決賽中與A組第一名交手，爭奪冠軍戰門票。

總教練陳春智賽後表示：「上半場很順利，照著原訂計畫取得進球，進三球後關島明顯防守有加強，自己也有一些機會沒有把握好。上半場結束後聽到另一場日本3比3平手有些訝異。下半場做出人員跟戰術調整，特別是張天駿上場後順利打開局面。賽前設定的四強目標已經達成，接下來就是看小朋友們自己能不能在與中國或韓國兩支強隊較量下取得進球。目前球員們體能跟比賽狀況都有維持好，這點讓我非常欣慰。」

U17中華男足將在9月7日早上10點迎接準決賽，面對A組中國與韓國之戰的勝方。

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