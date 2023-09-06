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影音／Djokovic強勢橫掃美國好手　帶全場觀眾唱野獸男孩經典歌曲

▲塞爾維亞名將Novak Djokovic生涯第47度闖進到大滿貫決賽，他以6:1、6:4、6:4直落三擊敗美國好手Taylor Fritz。（圖／美聯社／達志影像）
▲塞爾維亞名將Novak Djokovic生涯第47度闖進到大滿貫決賽，他以6:1、6:4、6:4直落三擊敗美國好手Taylor Fritz。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

塞爾維亞名將Novak Djokovic今（6）日在美網男單8強戰輕鬆地以6:1、6:4、6:4直落三擊敗美國好手Taylor Fritz，將自己對美國球員的連勝紀錄擴大到了30場，闖進到四強。賽後他帶全場球迷領唱野獸男孩（Beastie Boys）的經典歌曲《Fight For Your Right》，以此來表達這場戰鬥有多艱難。

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此役獲勝之後，Djokovic維持自己在美網8強戰的完美戰績，13場全勝。而他上一次輸給美國選手是在2016年，當時Sam Querrey在溫網已4盤將他擊敗。

世界排名第9的Fritz此前在本次賽會中僅丟掉一個發球局，這是他第生涯首次進入美國公開賽8強。然而今晚他六6次被Djokovic破發，一發進球率只有55%，讓塞爾維亞人找到了機會。

Djokovic破紀錄地第47次打入大滿貫四強，此前他曾在2011年、2015年和2018年奪冠，若這一次他能夠再次登頂，那他就將奪下史無前例的24座大滿貫冠軍。

生涯6次獲得巡迴賽級別冠軍的Fritz，未能突破自己的生涯最佳戰績，目前他在大滿貫賽中對陣世界前10的球員時，戰績是0勝11敗。

「我渾身都是汗，我看到Taylor換了幾件球衣，當時的環境非常潮濕。」在形容這一場艱難戰鬥時，Djokovic說道，「這場比賽很艱難，但這就是我們訓練並努力讓自己處於最佳狀態的原因。 這並不容易，但你必須奮鬥，正如這首歌曲中所說的，你必須『 fight for your right to party.』。」

去年，Djokovic因為未接種疫苗而未能參加美網，今年重返Arthur Ashe球場，他直言自己很喜歡這裡的活力和氛圍，「我依靠這種能量成長茁壯，無論能量是什麼，用它作為燃料來嘗試打出最好的網球。」


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