亞運倒數／台灣獎牌庫！國民女友羅嘉翎、跆拳歐爸徐晧祐領銜出擊

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東京奧運銅牌羅嘉翎備受期待
年僅21歲、身高183公分的「國民女友」羅嘉翎在東京奧運奪銅，加上出色的外型讓她一夕爆紅，近期也在國訓中心與韓國、印尼好手集訓，並參加對抗賽，同時也在國際賽以賽代訓，盼能在亞運調整至最佳狀態。
不過羅嘉翎儼然已成為各國鎖定的目標，另外降體重一直是她最大的難關，上月舉行的成都世大運，羅嘉翎最終只拿下銅牌，也成為警訊。
拚亞運獎牌 降體重成最大難題
羅嘉翎在今年的美國公開賽因多了0.1公斤未通過過磅，而被判定失格，也讓她和所屬教練劉聰達成為眾矢之的，更遭到許多酸民的謾罵，教練劉聰達也強調，「經過這次教訓，已訂定更精密的體重控制計畫，但每次看到羅嘉翎訓練後連水都要減量，每天都吃不飽，我雖於心不忍，但也只能嚴格執行。」
本次亞運會羅嘉翎也成為外界矚目的焦點，但她也坦然面對壓力，盼能用平常心拿出最佳表現，瞄準生涯首面亞運獎牌。
「跆拳歐爸」徐晧祐成獎牌大熱門
188公分、擁有「跆拳歐爸」稱號的徐晧祐也是本屆亞運會的奪牌大熱門，他在今年的成都世大運四強賽遭遇土耳其奧運銅牌Hakan Recber戰成平手，最終因「進攻優勢」判定敗，但已展現出超群的水準。
談到亞運會，徐晧祐把金牌設為唯一目標，「本次鎖定中國、南韓和伊朗選手，只要加強心理素質，穩扎穩打，就有機會一拚。」
另外品勢項目台灣派出一男一女參賽，其中男子選手馬允中也有望脫穎而出、站上頒獎台。