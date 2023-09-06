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亞運倒數／台灣獎牌庫！國民女友羅嘉翎、跆拳歐爸徐晧祐領銜出擊

▲「國民女友」羅嘉翎成為本屆亞運跆拳道隊的焦點選手。國訓中心提供
▲「國民女友」羅嘉翎成為本屆亞運跆拳道隊的焦點選手。國訓中心提供

記者廖聿偉/專題報導

2023杭州亞運倒數開幕19天，中華隊體操李智凱、舉重郭婞淳和羽球戴資穎等「黃金世代」運動員將再度披上國家隊戰袍，盼能再度攀上顛峰；本屆也將誕生台灣隊史第100面亞運金牌，意義非凡。《NOWnews》也將推出亞運倒數系列專題，帶領讀者看熱鬧也懂門道，今(6)日要介紹昔日台灣「獎牌庫」之稱的亞運跆拳道代表隊，盼能找回昔日風采。

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本屆跆拳道隊包含品勢和對打項目共有12名選手出征，其中東京奧運銅牌羅嘉翎最受矚目，也是本屆奪金的熱門人選之一。

東京奧運銅牌羅嘉翎備受期待

年僅21歲、身高183公分的「國民女友」羅嘉翎在東京奧運奪銅，加上出色的外型讓她一夕爆紅，近期也在國訓中心與韓國、印尼好手集訓，並參加對抗賽，同時也在國際賽以賽代訓，盼能在亞運調整至最佳狀態。

不過羅嘉翎儼然已成為各國鎖定的目標，另外降體重一直是她最大的難關，上月舉行的成都世大運，羅嘉翎最終只拿下銅牌，也成為警訊。

▲台灣跆拳道女將羅嘉翎拿下東京奧運跆拳道女子57公斤級銅牌。本屆要拚生涯亞運首面獎牌。資料照
▲台灣跆拳道女將羅嘉翎拿下東京奧運跆拳道女子57公斤級銅牌。本屆要拚生涯亞運首面獎牌。資料照
拚亞運獎牌　降體重成最大難題

羅嘉翎在今年的美國公開賽因多了0.1公斤未通過過磅，而被判定失格，也讓她和所屬教練劉聰達成為眾矢之的，更遭到許多酸民的謾罵，教練劉聰達也強調，「經過這次教訓，已訂定更精密的體重控制計畫，但每次看到羅嘉翎訓練後連水都要減量，每天都吃不飽，我雖於心不忍，但也只能嚴格執行。」

本次亞運會羅嘉翎也成為外界矚目的焦點，但她也坦然面對壓力，盼能用平常心拿出最佳表現，瞄準生涯首面亞運獎牌。

▲徐晧祐(右)在世大運收下銅牌。本屆亞運志在奪金。資料照，大專體總提供
▲徐晧祐(右)在世大運收下銅牌。本屆亞運志在奪金。資料照，大專體總提供
「跆拳歐爸」徐晧祐成獎牌大熱門

188公分、擁有「跆拳歐爸」稱號的徐晧祐也是本屆亞運會的奪牌大熱門，他在今年的成都世大運四強賽遭遇土耳其奧運銅牌Hakan Recber戰成平手，最終因「進攻優勢」判定敗，但已展現出超群的水準。

談到亞運會，徐晧祐把金牌設為唯一目標，「本次鎖定中國、南韓和伊朗選手，只要加強心理素質，穩扎穩打，就有機會一拚。」

另外品勢項目台灣派出一男一女參賽，其中男子選手馬允中也有望脫穎而出、站上頒獎台。


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