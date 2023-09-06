只有今天！全家美式、拿鐵「買6送6」可寄杯 7-11咖啡第2杯10元
咖啡控快囤貨！全家今（6）日限定好咖日優惠，早上10點APP開賣單品美式／拿鐵買6送6，相當於單杯5折優惠，還可以寄杯、冷熱互換；全家APP內的「外送自取」服務，也有大杯單品美式／拿鐵買2送2優惠，不過購買數量需要一次領取，無法寄杯。7-11則是有9月7日起至10日限定，指定品項咖啡「同品項第二杯10元」，包括拿鐵、美式都在優惠內。
記者鍾怡婷/綜合報導
全家今（6）日限定活動開跑，APP隨買跨取上午10點開賣，單品美式、拿鐵通通買6送6，大杯單品美式原價100元、中杯單品美式原價80元／杯；大杯單品拿鐵原價110元、中杯單品拿鐵原價90元／杯，還可疊加自帶杯折扣5元優惠，相當於中杯單品美式最便宜35元開喝，用經典咖啡的價格，無痛升級成職人嚴選的單品咖啡。
若是不需要寄杯服務的民眾，今（6）日全家APP內的外送自取服務區，也有大杯單品美式／拿鐵同品項買2送2，購買商品需要一次領取。且今日早上10點全家APP同步開賣私品茶的Minicup月兔款，內含9杯康普茶沖泡粉，呆萌白兔設計一秒少女心爆棚，建議搭配氣泡水酸甜好滋味，夏季清涼消暑必喝，限量12000組，特價259元。
7-11門市則是9月7日至9月10日限定，指定咖啡品項第二杯10元，包含特大杯美式（原價60元，特價35元）、特大杯拿鐵（原價70元，特價40元）、雞尾酒風味氣泡咖啡系列（原價99元，特價55元）、大杯精品美式（原價100元，特價55元）、精品小農冰磚系列（原價120元，特價65元）、珍珠椰果四季春青茶（原價60元，特價35元）。