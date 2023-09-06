NBA／小波特抵台！近百名球迷接機 親民狂簽超過10分鐘回饋粉絲
今年隨隊拿下總冠軍的丹佛金塊隊前鋒小波特（Michael Porter Jr.）受邀訪台，預計在台灣停留4天3夜，今（6）日他搭乘星宇航空直航班機在清晨抵達，現場超過100名球迷在此等候、熱情大喊「波特！」，他也展現親民作風，簽名超過10分鐘，氣氛十分熱絡。
記者黃建霖/臺北報導
上季NBA例行賽，波特場均17.4分5.5籃板，投籃命中率48.7％、三分球命中率41.4％，用外線火力幫助Nikola Jokic和Jamal Murray等球星拉開空間。在季後賽屢次命中干拔跳投，讓防守者望球興嘆的畫面。
小波特的故事相當勵志，他經歷過大傷導致自己從狀元熱門跌落、之後又靠著努力成為總冠軍球隊的成員，精湛的射術讓不少球迷印象深刻。也或許是這種從低谷爬上頂端的逆境奮鬥，讓許多人感同身受，所以他在台灣的球迷也不少。
今天早上MPJ提早將近一個小時左右抵達，而現場已經有許多球迷拿著看板在此等候，過去都是追棒球球星比較多的吳先生表示，這次是自己第一次現場幫NBA球星接機，希望能得到波特的簽名、並與他合照。
波特到達之後，十分熱情地和台灣球迷打招呼，並且一一回應粉絲要求，現場簽名加合照。他表示，這是一趟很棒的旅程，很興奮自己能夠來到台灣。
「我這次會指導台灣年輕的小球員，順便看看台灣的一切。」小波特說，自己十分期待能夠品嘗台灣的食物，享受這邊美好的海灘。