蔡英文與史瓦帝尼國王會談！見證簽3文件　史王：台灣是世界典範

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蔡總統致贈史國國王5頭牛，作為賀禮。史瓦帝尼以農牧立國，牛在史國象徵財富，可用於換地、嫁娶等，傳統上贈牛是最為貴重、最有誠意的禮物，亦有祝福對方繁榮興盛之意，並象徵雙方情誼永續、生生不息。
恩史瓦帝三世則引領蔡總統，參觀有許多元首簽名的「南部非洲發展共同體」（SADC）文件，兩人以此為背景合影，隨後見證台史3項合作文件簽署，並以英文發表致詞。
恩史瓦帝三世致詞表示，1968年史國獨立、與台灣建交，他則是同年出生，許多好事同時發生。這次蔡總統率團來訪，證明兩國邦誼穩健持續茁壯；今天簽署的備忘錄包括婦女賦權創業、締結姐妹市與興建戰略儲油槽，是兩國持續合作的重要里程碑。
恩史瓦帝三世指出，樂見透過各種合作深化雙方社會對彼此的認識，例如史國英語老師到台灣教英文，同時也能學會中文；史國人民對如何讓史瓦帝尼轉型成為第一世界國家，都應該有更深認識與了解，而台灣是第一世界國家（自由民主法治與工業化）的典範。
恩史瓦帝三世說，他了解台灣在國際場域還不能完整參與，此為史國關切議題，史國會持續推動台灣參與所有聯合國機構，讓台灣能跟世界交流，獲得面對挑戰時所需的資訊。
蔡總統致詞時表示，此行是受邀祝賀3個節日，一是祝賀史瓦帝尼王國建國55週年，二祝福恩史瓦帝三世國王55歲生日快樂，三是兩國建交55週年；她很高興有機會參與慶典，並感謝史瓦帝尼長期支持台灣的國際參與，以及兩國長久以來相互扶持的情誼。
總統指出，今天簽署的3項合作文件，為未來關係建立新里程碑。第1份文件有關婦女賦權，性別平等是台灣特別重視的議題，尤其近年來希望透過提供資金協助婦女創業，讓她們能夠開展自己的事業，很高興看到史瓦帝尼有此倡議，並非常樂意參與這個計畫。
蔡總統說，第2份文件是台灣與史瓦帝尼的兩個主要城市締結姊妹市，這不僅是兩個中央政府間的關係，更希望看到此關係的加深，讓彼此城市能互動並相互幫助。
總統表示，第3份是雙方討論相當久的計畫，她要特別感謝恩史瓦帝三世國王的幫忙，讓這個計畫得以實現，期待此計畫成功執行，能夠在史瓦帝尼興建戰略儲油槽，從而使能源供應更加安全。
結束雙邊元首會談與見證3文件簽署儀式後，總統隨後出席南部非洲僑界歡迎晚宴。她致詞時說，感謝從非洲各地遠道而來的僑胞，讓訪團一抵達史瓦帝尼，即感受到來自非洲的熱情。
總統除向僑胞們說明台灣的進步與改變，並期盼透過這次訪問，能更了解醫療團和技術團的耕耘成果，亦相信僑胞對故鄉台灣的支持，會讓台灣在走向世界的這條路上，走得更順、更穩，創造更豐碩的成果。（編輯：林克倫）1120906