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居民發聲了！中國碧桂園在大馬造鎮遭批「鬼城」　住戶擔憂前景

▲中國房地產市場低迷，碧桂園爆出財務危機，在大馬的建案「森林城市」更被批像鬼城。（圖／翻攝自碧桂園官網）
▲中國房地產市場低迷，碧桂園爆出財務危機，在大馬的建案「森林城市」更被批像鬼城。（圖／翻攝自碧桂園官網）

國際中心賴正琳／綜合報導

中國最大民營地產開發商碧桂園驚傳捲入債息風暴，負債高達1960億美元（約等同於新台幣6兆2523億元），在馬來西亞兆億造鎮案「森林城市（Forest City）」也傳出宛如空城，居民紛紛對前景感到擔憂。

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《法新社》報導，來自中國河南省的29歲趙姓住戶5年前以43萬美元（約等同於新台幣1371萬元）買下「森林城市」一戶公寓，他告訴法新社記者：「我希望碧桂園能克服財務困境。如果沒人來『森林城市』，我們沒法在這裡做生意。」

馬來西亞與新加坡交界的柔佛海峽，名為「森林城市」的造鎮案坐落於人工島，這處由碧桂園斥資1千億美元（約新台幣3.02兆）開發，預計花20年打造，目標吸引70萬人口定居，但到目前為止，只有約9000人入住。社區內的籃球場、花園、泳池，下午2時多一片空蕩蕩，頂多有建築工人路過。當記者問到怎麼沒有人，連房仲都尷尬起來，空曠景象宛若「鬼城」。

來自新加坡的32歲遊客拉文德蘭（Denish RajRavindaran）說：「每個人來這都是為了買酒。我不會留在這裡，晚上就像個鬼城，路上連路燈都沒有，黑暗而且危險。」

▲馬來西亞與新加坡交界的柔佛海峽，名為「森林城市」的造鎮案坐落於人工島，這處城鎮由碧桂園斥資1千億美元打造，如今被當地人戲稱為「鬼城」。（圖／百度百科）
▲馬來西亞與新加坡交界的柔佛海峽，名為「森林城市」的造鎮案坐落於人工島，這處城鎮由碧桂園斥資鉅額打造，如今被當地人戲稱為「鬼城」。（圖／百度百科）
據悉，專家分析之所以「森林城市」的銷售狀況會如此差勁，在於「森林城市」的目標客戶鎖定中國的中產階級以上的族群，然而近幾年中國貨幣管制、疫情衝擊，買家寥寥可數；對月薪平均700歐元、約2萬4千元台幣的馬來西亞上班族來說，也買不起森林城市的房子，且原本的行銷策略讓馬來西亞的富人階級也無意入住「森林城市」。

除了森林城市，碧桂園目前在馬國還有另外四個發展項目，包括2012年12月在柔佛巴魯金海灣啟動的「碧桂園金海灣」，碧桂園2016年10月也在柔佛巴魯淡杯規模較小的中央公園發展住宅項目。除了柔佛，碧桂園2014年6月在雪蘭莪士毛月推出鑽石城計畫，2019年8月在吉隆玻推出繽湖城項目，然而如今碧桂園捲入財務危機，上述建案恐都成泡影。

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