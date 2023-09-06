柯文哲臉書連日發文砲轟進口蛋 卻遭網友抓包前後文「互有矛盾」
近期進口蛋議題熱議，民眾黨總統參選人柯文哲在臉書連續發文，砲轟蛋荒問題，不過卻有網友發現前後文後互有矛盾，首篇柯文哲表示「沒管控好供需，騙人民蛋荒都是因為禽流感」，而第二篇卻出現「有蛋農表示禽流感肆虐，因而出現蛋荒」，網友質疑柯文哲團隊企圖帶風向，但是卻未校對好論述。
記者孫唯容／綜合報導
本（9）月3日，柯文哲發文表示，台灣雞蛋供需失衡，今年3月還未升格農業部的農委會為解決蛋荒，啟動專案進口雞蛋，「農委會一開始沒有管控好供需，欺騙人民蛋荒都是因為禽流感，反觀鄰近國家卻沒有如此災情慘重，蛋荒爆發後，再拿人民納稅錢大撒幣粉飾太平，如今還誇口此舉創造整體政策效益60億、全民是最大得利者，官員厚顏無恥、令人嘆為觀止。」
5日晚間，柯文哲再度針對蛋荒發文砲轟，質問民進黨政府「台灣蛋荒還會缺多久？」，柯文哲說，過去台灣在冬天禽流感肆虐或者農曆年前需求量提升，才可能出現蛋荒，但現在據農業部『雞蛋產銷資訊』，目前台灣雞蛋每日生產量約2290萬顆，若以全國需求來算，一天大概缺上百萬顆。大規模進口雞蛋治標不治本，甚至可能變成禽流感破口。
在該篇貼文中，柯文哲也提到，「蛋農告訴我，台灣H5N1持續肆虐，台灣的養雞場有9成缺乏良好防護」，很容易因為野鳥飛入散播病菌感染死亡，沒有雞，就沒有蛋；前後兩篇文章，出現互有矛盾的論述，導致有網友質疑柯文哲團隊企圖帶風向。