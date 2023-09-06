激吻Kylie Jenner！「甜茶」提摩西夏勒梅交纏女友 死會鐵證曝光
「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）以電影《以你的名字呼喚我》、《她們》、《沙丘》成為好萊塢最紅小生，4月時，他盛傳與金卡戴珊同母異父小妹凱莉珍娜（Kylie Jenner）熱戀，由於兩人生活圈不同，加上卡戴珊家族形象不佳、凱莉珍娜曾有一段6年婚姻，類型也和甜茶的舊愛相差甚遠，粉絲都認為只是謠言，然而，近日小倆口被拍到在碧昂絲演唱會上激吻，成了交往鐵證。
記者楊穎軒／綜合報導
據《TMZ》報導，昨（5）日晚間，提摩西夏勒梅與凱莉珍娜於洛杉磯欣賞天后碧昂絲演唱會，兩人沒有太多偽裝，在VIP區卿卿我我，提摩西夏勒梅先是和凱莉珍娜正面擁吻，後來從背後環抱凱莉珍娜，情不自禁向女方索吻，小倆口不時隨著音樂搖擺，勾肩搭背、十指緊扣，看似不在意眾人眼光。
凱莉珍娜去年12月和知名饒舌歌手崔維斯史考特（Travis Scott）分手，疑似今年1月就在巴黎時裝週與提摩西夏勒梅搞曖昧，4月中旬，凱莉珍娜被目擊駕駛自己的百萬座車，開進提摩西夏勒梅位於比佛利山莊的億元豪宅，戀情才逐漸浮上檯面，如今熱吻畫面曝光，粉絲揶揄「很奇怪的組合」、「那個吻看起來好尷尬」、「他們一定知道相機在哪裡，太假了」，不過也有不少人給予祝福。