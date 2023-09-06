「超思」進口蛋爭議！陳吉仲曝便宜雞蛋來歷 真實價格遭打臉
「超思」公司資本額僅50萬，遭外界質疑為何能標得農業部上億元補助的雞蛋採購案，部長陳吉仲解釋，是超思將巴西原要賣到日本的雞蛋訂單搶到台灣，且到岸價格還跟日本差不多；豈料，該言論卻遭農業粉專《Lin Bay好油》版主林裕紘質疑，林裕紘調出日本關務資料，巴西賣到日本雞蛋每顆平均新台幣3.8元，而進口到台灣則是5.1元。
記者孫唯容／綜合報導
今年初因缺蛋，黏有雞糞、羽毛的未洗選蛋1斤零售價飆到百元以上，農業部3月實施雞蛋專案進口措施，由畜產會或畜產會委託的合法貿易商進口雞蛋，當時開出條件是貿易商須有經驗、有雞蛋官方檢疫衛生證明文件、3月底前可訂首筆訂單、到岸價合理。
陳吉仲4日上節目說明，由於「超思」公司有日本進口雞蛋的經驗，也有從巴西進口雞蛋到日本的實績，「超思」的到岸價甚至還遠低於兩家貿易商的報價；陳吉仲說，「超思」蛋價低的原因是將巴西原本要賣到日本的雞蛋訂單「搶到台灣」，該批進口蛋的到岸價，和日本的價格一樣，每顆4.94元到5.9元之間。
不過，林裕紘查閱日本財務省貿易統計數據，他發現「結果跟部長講的不一樣，我們買的雞蛋遠比日本貴多了大概貴了3成左右」，一公斤一樣用台灣16.666顆（一顆60公克）的算法，巴西到日本的雞蛋從台幣一顆3.5漲到4.0，平均起來是3.8一顆。
林裕紘說，台灣進口巴西雞蛋的平均價格是一顆台幣5.1，這價格怎麼會一樣呢？「超思買的巴西雞蛋比到日本的貴，陳吉仲部長，你怎麼又說謊了？」