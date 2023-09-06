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藍白合作促成侯柯配　黃暐瀚提關鍵問題：國民黨2024確定不提名？

▲台灣民眾黨主席柯文哲要與國民黨總統參選人侯友宜整合，難度相當高。（圖／記者陳明中攝，2023.08.24）
▲台灣民眾黨主席柯文哲要與國民黨總統參選人侯友宜整合，難度相當高。（圖／記者陳明中攝，2023.08.24）

記者何哲欣／台北報導

鴻海創辦人郭台銘宣布獨立參選總統，在野的國民黨、民眾黨開始積極推動整合，不過資深媒體人黃暐瀚分析，當年國民黨跟親民黨合作，共推正副總統選人，是因為親民黨主席宋楚瑜本來就是國民黨出身，國親合作之後又繼續希望能促成「國親合併」，但現在民眾黨主席柯文哲與國民黨合作，未來有可能回國民黨嗎？

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黃暐瀚在臉書說，國民黨2004年的選舉若由當時候選人連戰勝選，如果2004連戰當選總統，2008是不是真的換副手宋楚瑜，扶正選總統？因為連宋配最後惜敗，無法驗證。但如果連戰當年真的勝了？2008國民黨真的「放棄提名總統參選人」，禮讓「親民黨」主席宋楚瑜參選2008？還是「副總統」宋楚瑜將「回國民黨」，代表國民黨參選2008？

黃暐瀚分析，若要促成國民黨總統參選人侯友宜與民眾黨總統參選人的侯柯配，基礎是什麼？侯當四年換柯當？那柯四年後，是代表哪一黨選？國民黨真能放棄2028不提總統參選人？

黃暐瀚說，連宋配的下一步，是國親合，那侯柯配之後，也打算「國民合」？國民黨概括承受民眾黨的民意代表，一起組隊參選2028？連宋配與侯柯配，有著根本的不同。一直高喊藍白合、侯柯配的選民，忽略了最關鍵的問題。宋楚瑜可以回國民黨，柯文哲願意「回國民黨」嗎？

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