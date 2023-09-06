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超思雞蛋爭議燒不停！陳吉仲公開合約、費用明細　揭6大重點回擊

▲農業部長陳吉仲今（6）日親上火線說明超思雞蛋採購流程。（圖／記者林志怡攝，2023.09.06）
▲農業部長陳吉仲今（6）日親上火線說明超思雞蛋採購流程。（圖／記者林志怡攝，2023.09.06）

記者林志怡／台北報導

上半年美、日、台等地區爆發禽流感疫情，導致多國出現缺蛋危機，農業部也為此啟動專案進口，其中協助引入6成雞蛋的超思公司卻引發爭議。農業部長陳吉仲今（6）日臨時召開記者會、親上火線說明，並公開中央畜產會與超思的6大合約重點，強調沒有讓業者圖利、賺取價差的空間，也沒有所謂倉儲問題，也公開超思雞蛋交易相關費用明細。

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近期超思雞蛋爭議不斷，各界質疑50萬的小資本公司如何經手高達6億的雞蛋交易，陳吉仲日前更在電視台節目稱，是因為超思把巴西要送到日本的雞蛋「搶過來」、到岸價格甚至與日本相近，但有農業粉專指稱，巴西賣到日本雞蛋每顆平均新台幣3.8元，而進口到台灣則是5.1元，質疑陳吉仲說謊。

陳吉仲於記者會表示，近期有眾多排山倒海、與事實不符、污衊同仁的不實指控，今天透過記者會一次性說明，並公開中央畜產會與超思公司的緊急進口貿易合約內容，計有6大重點，其中第一點即寫明，相關交易需要廠商先墊付款項，並依照原供應商報價付款，匯率差都會留有調整空間，無圖利廠商可能。

▲農業部今（6）日公布中央畜產會與超思的緊急進口貿易合約。（圖／農業部提供）
▲農業部今（6）日公布中央畜產會與超思的緊急進口貿易合約。（圖／農業部提供）
▲農業部今（6）日公布中央畜產會與超思的緊急進口貿易合約。（圖／農業部提供）
▲農業部今（6）日公布超思雞蛋採購過程。（圖／農業部提供）
針對相關交易運作過程，陳吉仲解釋，依據合約，由超思與巴西廠商接洽，並代為墊付款項、取得雞蛋，後超思將雞蛋經過運輸、報關、送入洗選場等程序，轉交畜產會後，經畜產會驗收完成、確認貨品無誤，才會依據超思墊付的款項支付費用。

此外，陳吉仲強調，因為合約留有匯率調整空間，因此廠商也無法通過此一過程賺取價差，且超思從墊付款項到完成驗收、向畜產會完成請款，動輒數月。

▲農業部今（6）日公布中央畜產會與超思的緊急進口貿易合約。（圖／農業部提供）
▲農業部今（6）日公布中央畜產會與超思的緊急進口貿易合約，明定政府吸收的費用內容。（圖／農業部提供）
▲農業部今（6）日公布中央畜產會與超思的緊急進口貿易合約。（圖／農業部提供）
▲農業部今（6）日公布的緊急進口貿易合約中，要求業者直接將蛋品送往指定地點。（圖／農業部提供）
合約第二項重點則明載，進口雞蛋的相關報關作業費用由政府吸收。陳吉仲指出，此一條款涉及費用包括30%關稅、5%營業稅等，此一條款目的是表明，由政府吸收國內產地價格與到岸價格的價格差，並非要補助進口商，且費用採實報實銷，沒有圖利廠商的空間。

第三項重點為交貨履約相關，陳吉仲表示，相關條文要求業者完成報關作業後，直接將蛋送到畜產會指定的倉庫或地點、後續進入洗選蛋場，因此無需廠商進行倉儲，不只超思，其他在這次貿易中提供協助的廠商也都沒有相關倉儲，實屬進出口貿易常態。

▲農業部今（6）日公布中央畜產會與超思的緊急進口貿易合約。（圖／農業部提供）
▲農業部今（6）日公布中央畜產會與超思的緊急進口貿易合約，明定需求雞蛋規格。（圖／農業部提供）
▲農業部今（6）日公布中央畜產會與超思的緊急進口貿易合約。（圖／農業部提供）
▲農業部今（6）日公布中央畜產會與超思的緊急進口貿易合約。（圖／農業部提供）
▲農業部今（6）日公布中央畜產會與超思的緊急進口貿易合約。（圖／農業部提供）
▲農業部今（6）日公布中央畜產會與超思的緊急進口貿易合約。（圖／農業部提供）
陳吉仲指出，合約也明載，所有退換貨產生的費用都由業者自行負擔，若因為檢疫、安全衛生問題，導致雞蛋產品在邊境遭到退運、銷毀，後續問題與畜產會無關，需要廠商自行與原產地供應商解決，同時合約也訂立採購數量約定，並非無限量購買。

合約亦針對「服務手續費」相關核銷進行規範，陳吉仲表示，這項費用上限為8%，為驗收後才付款，廠商於交易過程中還是需要先墊付金流成本，可核銷項目包括吊櫃拖車、檢驗檢疫、貸款利息等，因為當時全球大搶蛋，廠商要將平時3到5個月的進貨週期壓縮到1個月，也很難從這一款項獲利。

此外，陳吉仲也公布一份雞蛋專案進口廠商聯合聲明，該聲明中表明，貿易商沒有倉儲很正常，專案進口也是各憑本事，而非壟斷生意，希望外界不要再抹黑相關業者發國難財、大家都是真心希望提供協助。陳吉仲也強調，該份聲明是由廠商自發提出，而非農業部發起。

▲農業部今（6）日公布一份由雞蛋專案進口廠商聯合發表的聲明。（圖／農業部提供）
▲農業部今（6）日公布一份由雞蛋專案進口廠商聯合發表的聲明。（圖／農業部提供）

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