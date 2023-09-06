張書豪、歐陽妮妮傳明年結婚！情人節見習婚禮 歐陽龍：尊重孩子
27歲星二代歐陽妮妮和大7歲演員張書豪低調交往多年，即便兩人從來沒正式公開戀情，社群媒體仍留下些許愛的痕跡，今（6）日小倆口被爆出雙方家長互動積極，將於明年結婚的好消息，2月還曾聯袂參加好友婚禮，有見習的味道，對此，歐陽龍表示：「我們完全尊重他們的決定！」更不吝稱讚張書豪孝順又善良。
記者楊穎軒／綜合報導
據《鏡週刊》報導，8月8日父親節，歐陽妮妮被拍到和媽媽傅娟、男友張書豪及張爸爸、張媽媽等親友在一間咖啡廳用餐，兩家人和樂融融，據悉，張書豪與歐陽妮妮最快明年春天完婚，戀情終於要修成正果。歐陽龍被問及長女是否將出閣，坦言目前沒有得到這樣的訊息，不過小孩都已經長大，與傅娟完全尊重妮妮和書豪的決定，也肯定張書豪是個孝順的孩子，心地也很善良，「只要他對妮妮好，我們都祝福。」
張書豪和歐陽妮妮2019年被目擊疑似展開同居生活，隔年兩人於電視劇《腦波小姐》合作，往來更加熱絡，被視為定情之作，近幾年也有幾次在IG同框，如張書豪PO出與歐陽妮妮一起健身的親密自拍，曖昧表示「我們一直都很好」，今年的情人節，難得在張捷與夏如芝的婚禮同框，7月底又與陳妍希、石知田聚會，情侶再度合體，對感情不再隱藏。