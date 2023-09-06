美股跌多漲少、台股小開高後壓回平盤 AI成火種！廣達強漲逾3%
美債殖利率攀升、油價攀高打壓美股，美股四大指數昨（5）日跌多漲少，台北股市今（6）日早盤開高，一度漲50點，來到16841點，但沒多久來到平盤，甚至平盤之下小跌13點。權值王台積電早盤漲4元，來到556元，但之後來到平盤。蘋概股雙王，大立光與鴻海公布8月營收但早盤小跌。今日AI概念股成火種，指標股廣達強勢漲3%多，緯創與技嘉漲逾1%，緯穎漲約2%。另外，網通族群逆勢走高。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數5日下跌195.74點，或跌0.56%，收34641.97點；標普500指數下跌18.94點，或跌0.42%，收4496.83點；那斯達克綜合指數跌10.86點，或跌0.08%，收14020.95點；費城半導體指數上漲0.96點，或0.03%，收3683.79 點。
台北股市今日早盤開高，一度漲50點，來到16841點，但沒多久來到平盤之下小跌。晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤漲4元，來到556元。同樣是晶圓代工的聯電小漲，世界先進與力積電小跌。其他重要電子股，如聯發科、鴻海、大立光早盤來到盤下，國巨跌0.7%，群創與友達跌逾3%，華碩則逆勢強漲3%。
今日AI概念股成火種，指標股廣達強勢漲3%多，金像電漲5%，奇鋐、勤誠、譜瑞-KY漲3%，緯創、技嘉、廣運漲逾1%，緯穎漲約2%。另外，網通族群逆勢紅通通，上詮飆漲停，智易、中磊、正文、波若威漲2到3%。