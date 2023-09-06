等到了！日圓現鈔換匯驚現「0.21」字頭 換5萬省1張迪士尼門票錢
想要中秋赴日賞楓且還想再換些日圓的人注意！由於日圓兌美元貶破147價位，使得日圓兌新台幣換匯價也出現「0.21」字頭的甜甜價。今（6）日 早盤台灣銀行日圓現鈔賣出價一開盤就貶破0.22元，一度來到0.2196元，這也是繼7月6日之後，日圓現鈔換匯價再現到「0.21」字頭，還有日幣實質需求的人，可以考慮適時逢低佈局。
記者顏真真／台北報導
上次日幣現鈔換匯價見到「0.21」字頭是在7月6日，今日再現甜甜價，主要是美元指數再衝高逼近105，亞洲主要貨幣兌美元走弱，其中日圓兌美元進一步貶破147價位，而新台幣兌美元今日早盤也再貶破31.9元，一度來到31.945元，貶值5分，但日圓貶更多，也使得日圓現鈔換匯價也進一步貶破0.22元。
台灣銀行今日早盤日圓牌告現鈔賣出價一開盤就來到0.2196元，目前在0.2198元震盪。不過，若與7月13日日幣換匯高點0.2281元相較，以換新台幣5萬元來說，當時只能換到21萬9202日幣，現在則可換22萬7686日幣，差了8484日幣，折合新台幣約1863元，等於省了1張日本東京迪士尼平日一日票的錢。