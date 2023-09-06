天氣預報／週五前防午後雷雨！台中以南將有豪雨 鴛鴦颱風不侵台
近期台灣位處「大低壓帶」內，整體環境水氣偏多，各地在午後的下雨情況將愈加明顯，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮指出，今日至週五（9月6日至9月8日）務必留意「雷擊、強風、瞬間強降雨」等劇烈天氣，而昨（5）日生成的鴛鴦颱風（國際命名：Yun-yeung，香港提供），對台無威脅，但有機會影響日本天氣，還有待後續繼續觀察。
記者張志浩/綜合報導
吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今日至週五受「季風低壓環流」影響，台灣水氣多，各地多雲時晴、偶有局部短暫陣雨，大氣很不穩定，午後易有局部大雷雨，伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨，中央氣象局則表示，今日雨區和昨天相比有再擴大，尤其中南部、東半部和各山區雨勢最為猛烈，應嚴防「坍方、落石、土石流」的發生機率，平地也要注意「急雨積水」。
今日各地區氣溫部分，吳德榮說明，北部攝氏24至32度、中部攝氏24至33度、南部攝氏24至33度、東部攝氏23至33度。週六（9月9日）「季風低壓」水氣帶漸往南移，中南部仍有局部陣雨或雷雨，彈北台灣天氣穩定、晴時多雲。下週日至週二（9月10日至9月12日），受到微弱東北風影響，除了迎風面東北台灣偶有局部短暫雨的機率，各地天氣回歸穩定、晴時多雲。
此外，今年第13號颱風「鴛鴦」昨日生成，目前在琉球東南方海面，順著西風槽前與太平洋高壓西北側所形成的強風，以時速32公里飛快向東北方前進，對台並無威脅，但鴛鴦的暴風圈邊緣擦過日本東側近海，是否會影響陸地天氣，還有待再觀察。