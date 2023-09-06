颱風天問候早安！LINE最新12組免費貼圖 　祝「中秋節快樂」來了

天氣預報／週五前防午後雷雨！台中以南將有豪雨　鴛鴦颱風不侵台

▲今日至週五（9月6日至9月8日）台灣天氣仍不穩定，午後各地皆要嚴防雷擊、強風、瞬間強降雨等劇烈天氣。（圖／記者葉政勳攝）
▲今日至週五（9月6日至9月8日）台灣天氣仍不穩定，午後各地皆要嚴防雷擊、強風、瞬間強降雨等劇烈天氣。（圖／記者葉政勳攝）

記者張志浩/綜合報導

近期台灣位處「大低壓帶」內，整體環境水氣偏多，各地在午後的下雨情況將愈加明顯，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮指出，今日至週五（9月6日至9月8日）務必留意「雷擊、強風、瞬間強降雨」等劇烈天氣，而昨（5）日生成的鴛鴦颱風（國際命名：Yun-yeung，香港提供），對台無威脅，但有機會影響日本天氣，還有待後續繼續觀察。

我是廣告 請繼續往下閱讀
吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今日至週五受「季風低壓環流」影響，台灣水氣多，各地多雲時晴、偶有局部短暫陣雨，大氣很不穩定，午後易有局部大雷雨，伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨，中央氣象局則表示，今日雨區和昨天相比有再擴大，尤其中南部、東半部和各山區雨勢最為猛烈，應嚴防「坍方、落石、土石流」的發生機率，平地也要注意「急雨積水」。

▲今年第13號颱風「鴛鴦」昨日生成，目前飛快向東北方前進，對台並無威脅，但有機會影響日本天氣。（圖／翻攝中央氣象局官網）
▲今年第13號颱風「鴛鴦」昨日生成，目前飛快向東北方前進，對台並無威脅，但有機會影響日本天氣。（圖／翻攝中央氣象局官網）
今日各地區氣溫部分，吳德榮說明，北部攝氏24至32度、中部攝氏24至33度、南部攝氏24至33度、東部攝氏23至33度。週六（9月9日）「季風低壓」水氣帶漸往南移，中南部仍有局部陣雨或雷雨，彈北台灣天氣穩定、晴時多雲。下週日至週二（9月10日至9月12日），受到微弱東北風影響，除了迎風面東北台灣偶有局部短暫雨的機率，各地天氣回歸穩定、晴時多雲。

此外，今年第13號颱風「鴛鴦」昨日生成，目前在琉球東南方海面，順著西風槽前與太平洋高壓西北側所形成的強風，以時速32公里飛快向東北方前進，對台並無威脅，但鴛鴦的暴風圈邊緣擦過日本東側近海，是否會影響陸地天氣，還有待再觀察。

「鴛鴦颱風」生成！最新預測路徑出爐　對台灣天氣影響曝光

午後雷雨還要轟3天！1圖看懂一週天氣　「鴛鴦颱風」對台影響出爐

嘉義新港規模5.5地震超晃！氣象局揭原因：不排除有規模4以上餘震

嘉義近半個月瘋狂地震！恐與「梅山斷層爆發」有關　氣象局回應了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞