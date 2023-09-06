中國政局混亂！北戴河會議現端倪　日經：習近平遭黨內元老斥責

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習近平這次的缺席，引起熱議。中澤克二則在文中指出，中國國內政治出現了動盪跡象，今年夏天的北戴河會議似乎是個前兆。北戴河會議是一年一度由中共現任和退休領導人在河北省北戴河度假勝地舉行的年度會議。儘管北戴河會議的內容從未被正式公開，但今年這場閉門會談細節已經開始浮出水面。
中澤克二表示，這次的北戴河會議與習近平2012年就任中共總書記以來舉行的前10次北戴河會議的感覺顯著不同。有消息人士稱，在今年聚會上，一群退休的中共黨內元老以前所未有的方式斥責了習近平，根據收集到的訊息，習近平後來還向他最親密的助手表達了他的沮喪。
這次北戴河會議是在中共最重要大老缺席情況下舉行，前國家主席江澤民已在去年11月去世，享耆壽96歲，習近平的前任、現年80歲的胡錦濤去年10月二十大被唐突護送出人民大會堂後，迄今很少露面。中澤克二表示，對習近平而言，江、胡兩人的缺席本可能有助於創造理想局面，但事情並沒有那麼簡單。
現今的中國並非最好的狀態。中國經濟正以自1970年代末「改革開放」以來前所未見的方式衰退。房地產行業一片混亂，主要開發商恆大集團的困境就是一個象徵。青年失業率嚴重惡化，甚至連中國當局都在今夏停止發布數據。
此外，兩名火箭軍高級將領遭到整肅解職的消息7月曝光後，軍方陷入騷亂。中國外交部長秦剛因不明原因被免職，外界對於中國外交部的臆測仍餘波盪漾。
這些動盪讓許多在中國經濟崛起期間領導共產黨的元老們感到擔憂。消息人士稱，北戴河會議之前，黨內元老已經先召開會議，總結他們的意見，之後才傳達給當前領導人。那次會議可能是在北京郊區舉行。
之後，只有幾位元老前往北戴河，向習近平傳達他們的共識。消息人士稱，與包括習近平在內的現任領導人面對面會晤是在一天之內舉行的。中共元老傳達的訊息主旨是，如果政治、經濟、社會動盪持續下去，沒有採取有效因應措施，中共可能失去公眾支持，對其統治構成威脅。
據悉，中共元老稱不能再有更多混亂了。這群元老的核心人物是前國家副主席曾慶紅，他是已故前主席江澤民的最親近幕僚之一。現年84歲的曾慶紅在中共黨內仍具影響力，擁有廣大人脈。有人說，江澤民去世後，曾慶紅扮演了更重大的角色。
而習近平在意外遭到元老嚴厲批評後，向他提拔的親信表達不滿，並將箭頭指向3位前任「一把手」鄧小平、江澤民及胡錦濤。
據稱，習近平大聲喊冤，「過去十年我一直在解決這些問題，但仍然沒有解決。難道我是應該受責備的人嗎？」習近平還向他的親信表示，現在他們的工作就是解決這些遺留問題，使得習的助手們哆嗦，尤其是黨內二號人物中共總理李強。
中國除了經濟陷入困境，對外關係也欠佳。中澤克二在文中指出，習近平避不參加G20峰會，很可能是為了避免丟面子。先前習近平專程飛往南非參加金磚國家（BRICS）的高峰會議，卻無故缺席經濟論壇，當時就曾引起諸多臆測。中澤克二認為，習近平不願在可能被直接提問中國經濟狀況的國際會議上露面，跳過這次會議。
另一個缺席G20的主要原因，很可能是中國與美國停滯不前的關係似乎並未取得突破。雖然華府希望美國商務部長雷蒙多上月底對中國的訪問，可以朝向雙方建立更穩定的關係邁出一步，但中方並不這麼認為。從北京的角度來看，雷蒙多是「空手而來」。
由於美國和中國都無法在重要的經濟問題上做出重大讓步，習近平很難證明能夠與美國總統拜登進行一場友好會晤。在此情況下，目前尚不清楚習近平是否會在11月前往美國，參加於舊金山舉行的亞太經濟合作會議（APEC）峰會。但他若缺席該次會議，恐將引發更多的負面揣測。