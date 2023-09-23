beanfun!16位「神隊友」前進文博會！醜白兔、涼涼花博大遊行

「台灣文博會」今年串聯台北市5大文化場域，為史上內容最廣且參展最踴躍之展會，其中花博爭豔館延續過往舉辦文博IP類型品牌商展的經驗，邀請更多元的IP類型參展，包含授權代理、原創角色、插畫／設計／藝術3大類型，藉由創作者們展現台灣獨有的文化特色，也讓大眾認識更多台原創IP，凝聚台灣豐沛的文創能量。
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快來認識16位神隊友
嗚比的朋友用有點模糊的、低清感覺，像動畫截圖的方式創作，以詼諧幽默的劇情呈現嗚比和動物朋友們的搞笑日常。麥考艾裘為台語諧音「別哭、要笑」，畫風大膽詼諧，時而帶點諷刺，在全是花生的世界裡，雖然渺小卻很樂觀，用幽默的方式面對生活突發狀況。
醜白兔因為耳朵短小跟一般的兔子不同所以被叫醜白兔，但他卻對自己有很大的自信，用生活態度與品牌理念，激勵大家對生活的信心。歡迎進入小雞崴力的塗鴉多重宇宙！在現實與幻想之中交錯膨脹，融合出古怪且個性鮮明的滿版生物們，帶來既暴走又五顏六色的視覺饗宴
緩緩是一個以公仔與插畫藝術為主的品牌，在現今快速變化的社會裡，作者利用作品與產品來傳達如何好好的與自己相處，用藝術陪伴著大家。日頭Littop是一間美式插畫工作室，主打用色大方、活潑生動的擬人化角色，擅長利用線條感，創作出故事性強烈的美式插畫。
起司貝爾是一隻莫札瑞拉起司製成的熊熊，有著鬆軟的起司身體和光滑油亮的黃色皮膚，即使是一個內向而脆弱的熊熊，也能用獨特的方式療癒大眾！涼涼一個長得很像涼圓的外星生物，來自鯨魚座T星，喜歡惡作劇、做白日夢、觀察人類，擅長用幽默無厘頭的口吻與畫風，調劑現代人厭世又忙碌的生活。
双猫大藥房是由兩隻貓咪藥師經營的傳統藥房，和動物鄰居一起介紹日常生活可能遇到的小毛病或中西藥小知識，偶爾也分享一些鄉里傳說和工作趣事。倒呱是豆干的台語，主要角色由女孩倒呱以及他的夥伴們雲朵炸蝦、富士龍、水王狗等所組成，結合日常、簡單的圖文帶給大家最純真的快樂。
doudle studio豆豆小売部由2位香港插畫家組成，是一個黑白系插畫品牌，擁有主要兩個角色就是一隻黏人耍寶的黑柴豆豆，跟一隻可愛傲嬌的的橘貓喵喵。布朗尼擅長把食物變可愛，創作大多以食物、甜食為主，主要的角色有麵包熊、巧克熊、巧莓兔，皆是使用食物的形象去做延伸。
「逆流而上、追尋夢想」鮭魚子在這樣的心境下誕生了！創作者運用幾何圖形以及鮮豔的色彩，描繪出自己的奇幻世界。三點一志凡事厭世、討厭動腦、不善交際，創作出五官是由三個點、一顆痣組成，有著貓靈魂的狗兒，喜歡紙箱、啃人褲管、躱角落觀察人類。
方坊希望可以在這浮躁的世界中，療癒大家的日常，創造的角色喜寶、怒君、小哀、樂樂，就像心中的4隻小精靈，主宰著心情。布嵐的販賣部源自於台灣人常說的口頭禪「啊不然勒」，主要販售的商品與生活息息相關，插圖帶著強烈的生活感，都是創作者對理想生活的嚮往。
beanfun!神隊友計畫多元幫助創作者
beanfun!創作者神隊友計畫除了透過品牌媒合助力新銳創作者曝光，也透過線下活動和課程幫助創作者們更了解圖文產業的相關知識，包括幾乎每個月一次的創作者小聚，免費分享行銷、社群、授權等小撇步。
品牌成立不久的双猫大藥房說，「看到神隊友計畫的內容提供了剛起步的創作者不同類型的課程跟資源，參加的創作者也有好多自己喜歡的品牌，所以馬上就申請加入，希望可以學到更多東西，也能和其他創作者交流」。
創作者緩緩則表示，「加入神隊友第一個讓我感受到，原來也有一大群人在插畫這條路上努力，做起來真的不孤單。眾多演講所分享的技巧，讓我在這條路上有更多的方向跟勇氣，並了解原來還有這麼多元的事情可以去嘗試，也讓我自己審視創作的機會，成為我所理想插畫家的樣子。」
粉絲快來文博會拿好康
9月29日中午12點，醜白兔與涼涼將在花博展區的戶外舞台進行「萌主來了：醜白兔與涼涼可愛大冒險」兩個品牌將合體有歌舞演出，現場還會和粉絲互動拍照及贈送小禮物；beanfun!創作者神隊友在展覽期間還設置闖關抽獎活動，只要追蹤創作者神隊友IG，即可獲得一個神隊友章，追蹤任一創作者beanfun!社團也能獲得一個章，集滿可獲得「夢想月曆盒」、「夢想提袋」、「五星級飯店住宿抽獎券」。活動詳請可至beanfun!「創作者神隊友」IG查詢