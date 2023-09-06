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人口販運問題猖獗！內政部辦國際工作坊　跨國交流實務經驗

▲行政院內政部於今（6）日舉辦「2023年防制人口販運國際工作坊」。（圖／報系資料照）
▲行政院內政部於今（6）日舉辦「2023年防制人口販運國際工作坊」。（圖／報系資料照）

國際中心賴正琳／綜合報導

內政部於今（6）日舉辦「2023年防制人口販運國際工作坊」，由行政院長陳建仁、內政部政務次長吳容輝及駐台大使等進行揭幕儀式，各國代表、各部會及民間團體等約300人與會，共同探討防堵全球性電信詐騙人口販運作業；加強家事工、漁工、外籍生等易發生勞力剝削的脆弱群體保護對策等議題，期盼藉由不同國度的專家學者分享人口販運政策擬定、查緝作為及法院判例等，共同精進防制人口販運工作，讓基本人權能獲得更完善周延的保護。

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吳容輝表示，疫情期間犯罪集團不斷創造新的犯罪手法，藉臉書、推特、LINE、簡訊，以「高薪、輕鬆、包食宿機票」等話術，誘騙國人到海外工作，事後卻迫使他們從事電信詐欺的人口販運。為澈底打擊人口販運犯罪集團，並深化保護被害人權益，今(112)年6月14日總統公布修正「人口販運防制法」，擴大處罰態樣、加重罰責刑度、增加被害人多元安置方式及完備保護服務措施，內政部刻正積極研訂各項配套子法，預計明(113)年元旦施行，以利增進人權保障並嚴懲不法。

吳容輝指出，防制人口販運不僅需要採取綜合性國際作法，更需要整合及強化各部會及民間組織量能。內政部將會持續研議及推動有效的打擊人口販運策略，並加強聯結國內外執法部門、國際性組織及各國非政府組織，全面落實人口販運防制工作。

內政部表示，今年防制人口販運國際工作坊，特別邀請美國在台協會國土安全調查署官員、英國國家犯罪防制局駐香港聯絡官、比利時安特衛普檢察署檢察官、聯邦移民局人口販運組聯絡官、韓國刑事政策研究院資深研究員及日本京都大學副教授等8國12位來自公部門、實務界與學界的菁英齊聚一堂，交流與分享寶貴的經驗，將有助於強化我國與他國官方或國際性組織的聯結，並提升國內公私部門交流合作關係。

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