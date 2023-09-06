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趕快訂鬧鐘！國慶連假「高鐵加開184班車」　8日起搶票

▲連續4天的國慶假期即將到來，自10月6日至10月11日高鐵規劃為期6天的國慶疏運，期間加開184班次列車。（示意圖／翻攝台灣高鐵臉書）
▲連續4天的國慶假期即將到來，自10月6日至10月11日高鐵規劃為期6天的國慶疏運，期間加開184班次列車。（示意圖／翻攝台灣高鐵臉書）

記者許若茵／台北報導

連續4天的國慶假期即將到來，自10月6日至10月11日高鐵規劃為期6天的國慶疏運，期間加開184班次列車，包含南下80班、北上104班，總計提供1051班次的旅運服務，各車次列車將自9月8日凌晨零時起開放購票，請旅客多加利用「T-EX行動購票」App（內含智慧語音訂票功能）、高鐵合作便利商店、網路訂票系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購疏運期間所需車票，並於搭車前提早完成取票，以節省寶貴時間。

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疏運期間人潮眾多，高鐵表示，請需要搭乘對號座的旅客，預先訂位並提早完成取票，到站後即可直接進站搭車，節省排隊時間；至於搭乘自由座的旅客，高鐵各車站也將於疏運期間加派人力，協助引導旅客順利乘車，全力疏運旅客順利返鄉、歡度佳節。

高鐵提醒，疏運期間各車次均配置2至8節不等的自由座車廂，敬請旅客到站後，留意車站旅客資訊顯示系統上之自由座資訊，並配合站務人員引導，依序乘車。

其中10月6日1337及1297車次、10月8日及10月9日1336車次與10月10日1336、1698及1296車次，此7車次僅提供11至12車作為自由座車廂，同時，這7班車次部分車站到站時間，將超過日常末班列車時間（最晚至晚間0時30分抵達端點站），請搭乘這7車次的旅客，留意到站時間並預先安排到站後之交通接駁，以確保行程順暢。

高鐵說明，疏運期間仍維持「大學生優惠」及「早鳥優惠」，也適用「標準車廂對號座卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案，但「TGo會員月月Go有禮」、「20人以上團體」及「校外教學」等專案則不適用；旅客可透過高鐵企業網站首頁查詢「購票資訊→購票優惠」，了解各項最新優惠。

同時，配合9月23日調整為補上班日，台灣高鐵公司當日也增開3班次北上列車，以服務通勤旅客需求，將併同國慶疏運9月8日開放購票，歡迎旅客多加利用。

此外，今年國慶晚會與國慶煙火將分別於台南空軍基地與台中中央公園舉辦，歡迎旅客利用連續假期「搭高鐵・遊台灣」，趁著初秋涼爽的季節，安排一趟高鐵輕旅行，觀賞絢爛花火饗宴，真實感受美好台灣；台灣高鐵提供多樣化旅遊產品，包括高鐵假期、飯店聯票與國旅聯票等，內容均包含高鐵優惠車票，另可搭飯店住宿、租車優惠、熱門票券或旅遊行程等。

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