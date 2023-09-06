基本工資有望調漲好羨慕！7成5上班族薪資停滯　2成5平均加薪2K

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根據1111人力銀行調查顯示，高達9成的上班族不滿意目前的薪資待遇，創下近5年新高，更有7成5受訪者直言，今年薪水完全停滯不動，僅2成5有被加薪，平均增加2,117元。
加薪原因為激勵員工士氣33.3%、有固定調薪機制30.1%、個人業績表現好23.3%、公司整體獲利佳16.1%以及升職加薪13.8%。
而7成5認為自己今年沒有加薪的原因在於，公司沒有定期調薪制度61.8%、公司獲利不佳18.6%、老闆不同意16.9%、不受主管青睞13.5%以及年資不夠12.4%。
調查顯示，曾經平均最長有3年7個月處於凍薪期，意即在同個位置上都沒有被企業加薪，更有25.5%受訪者已長達5年以上沒被加薪。
37歲的曾先生，任職於知名電子大廠4年多，擔任品檢員平均月薪約2萬8千元，旺季加班時可以領到4萬元左右，但好景不常，受到新冠疫情影響，公司這幾年訂單明顯減少，原本的每年調薪機制，也因為營運狀況不盡理想，已有快3年沒有調薪，並採取遇缺不補政策，前陣子有同仁離職，工作量就由現職同仁共同分攤。
已經凍薪3年加上工作量變大，讓曾先生萌生轉職念頭，目前正積極投出履歷，也獲得了幾家電子科技業的面試機會，盼能找到薪水4萬元的工作。
今年24歲的Hank，畢業後就進入百貨販售業擔任銷售人員，當時老闆跟他說公司有一套抽成比例，會計算薪資，結果工作2年下來，Hank發現，每個月能領到的薪水，大約只比基本工資高出2千塊，除了超低工資，百貨業還有超長工時，不但要參加早會，打烊後不能馬上走，要把櫃位、資料都整理完才能下班，在還沒加班的狀況下，每天平均工時便已超過11.5個小時，不合理的工作模式讓Hank選擇離職，準備重新找工作。
1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，根據日前行政院主計總處預測台灣今年全年經濟成長保2%無望，景氣整體呈現「外冷內熱」，預期今年經濟成長率下修至1.61%，創下8年新低！
曾仲葳指出，值得留意的是，勞動部日前公布最新無薪假統計，總共有674家廠商，實施人數共12,388人，其中實施人數最多的是製造業，因為訂單減少，無薪假持續升溫，目前達10,337人，占整體企業類別比重超過8成。經濟成長率下修反映出企業的營運現況與獲利表現不如預期理想的前提下，恐將造成企業實施撙節開支，對於人事成本的固定開銷更加敏感，自然加薪意願低迷。