南霸天飯店插旗南港！宴會廳搶先看　全台最大螢幕、戶外透明禮堂

我是廣告 請繼續往下閱讀
立足高雄28年的漢來大飯店，深耕在地成為南台灣商務飯店第一品牌，而由漢來美食經營、位在飯店9樓的漢來國際宴會廳，2008年曾承辦總統就職國宴；同年更在高雄漢神巨蛋購物廣場9樓開出當年全台最大、單一樓面可容納180桌的五星級飯店等級宴會廳，15年來，這兩個場地加總的年營收已突破 6.5億元(排除疫情因素)，市佔率最高更超過59%，每年服務超過480對結婚新人，承辦的喜宴桌數也高達1萬1500多桌（2023年）。
為了在台北眾多的五星級飯店中勝出，硬體規劃上，漢來特別委請新加坡國際知名設計團隊DP Design做整體設計，尤其宴會廳的規畫不但有挑高7.5米無樑柱3大廳、5小廳，靈活的變動格局可滿足各式宴會場地需求，更斥資重金打造環場、演唱會級超高解析大螢幕和彷如實境的四季花卉全景迎賓動畫。
而在軟體部份，也禮聘兩位國際知名設計大師：室內設計及珠寶設計巨擘胡德如女士和國際知名花藝大師齊云老師。同時，位於飯店5樓的戶外禮堂，也打造了一處融入天空森林的「秘密花園」，新人可以在如森林般的綠意和花欉中完成一場夢幻的證婚儀式和after party。
至於台北漢來大飯店宴會廳的菜色，由品牌總經理羅嶸設計，匯集粵菜、滬菜和川菜的精髓，也融入西式料理的食材、呈現和調味，預期讓吃宴席的客人也能感受到fine dinning的細緻度和客製感。
另外，台北遠東香格里拉日前也公布新年度「愛．永續」婚宴專案，為了倡導並實踐環保永續婚禮，首創業界推出「綠色婚禮」，每桌十位3萬9800元起，並提出六大亮點：
一、在地風味 永續食材：
挑選台灣在地農產，縮短食材運送里程，以減少碳排放。由廚藝精湛的宴會中餐主廚傅建武領軍，挑選台南鳳梨、雲林青花菜、屏東南瓜、嘉義娃娃菜等季節蔬果，從開胃冷盤、熱炒、主菜、湯品、甜點、水果等，做成11道健康養生的素食佳餚，包括和風蔬果沙拉素拼盤、金湯碗豆素翅燴燕窩南瓜盅、花好月圓、金盞蟲草花夏果炒素蝦仁海參等，餐後還提供來自台東鹿野、以台灣水果做成天然冰品的春一枝。此外，席間還可無限暢飲天然果汁及各式軟性飲料，每桌另加贈精選紅酒兩瓶，對事先鑑賞婚宴佳餚的新人，還可享八折優惠並獲得摯愛永恆送客喜糖。
二、限時獨家 簽約好禮：
飯店特別祭出獨家簽約禮提供給參加婚禮體驗日的新人，只要在2023年9月17日前預訂婚宴並簽約，可享滿額簽約好禮，消費金額達30萬元，可享好禮五選一，達50萬元可選兩項好禮，達70萬元可選三項好禮，達90萬元除可選三項好禮外，還有機會再享免費BMW電動車婚宴禮車台北市區三小時接送。簽約禮選擇包含 (1) 尊榮客房2天1夜住宿含2客早餐(價值約2萬5000元)、(2) 婚宴禮車兩台(價值約1萬3200元)、(3) 飯店禮券1萬5000元，可於婚宴當日抵扣消費、(4) 免費試菜一桌、(5) Chubby Snappy 客製餐前行動酒吧 (價值約2萬800元)。
三、環保再生 美麗永續：
永續不再只是一個口號，而是婚宴佈置的核心理念。從迎賓接待到宴席的佈置，每一細節都體現了永續再生的理念。新人可以依據自己喜好，選擇多款典雅設計的桌巾和椅套，打造出專屬的風格。而婚宴菜單也同樣響應這理念，全部使用環保再生紙印刷，婚宴現場則提供電子桌次圖取代傳統印刷。
四、尊榮禮遇 傳愛公益：
新人可享雅仕套房住宿一晚。客房內還備有精選香檳、手工蛋糕、繽紛水果盤以及飯店特別準備的永續禮品。此外，飯店還提供環保婚紗專屬優惠，而婚宴致贈賓客的送客伴手禮，飯店也採購公益團體的義賣商品，讓新人舉辦婚禮也能同時做公益。
五、時尚優雅 量身打造：
台北遠東香格里拉十多間優雅大器的宴會廳皆已全面改裝，並可依新人需求客製化佈置，每間宴會廳配備最新聲光設備與巨型LED螢幕，打造永誌難忘的重要時刻。