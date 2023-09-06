遭控鍋貼「有蛆」！八方雲集：煎台140度「不可能有蛆蟲存活」
一名女網友日前在《爆料公社》投訴，家人透過透過外送平台點了一盒八方雲集的鍋貼，餐盒上竟然出現疑似「蛆」的數條小蟲；對此八方雲集發表最新聲明，強調，「煎台烹煮溫度超過攝氏140度，在此條件下，不可能有蛆蟲等活體在產品表面存活。」
記者孫唯容／綜合報導
對此，台北市衛生局表示，民眾如遇有餐飲衛生疑慮且有相關事證向衛生局陳情，會依「食安法」第8條規定，派員至現場稽查包含環境、設備、人員、器具及食材衛生。以本案為例，稽查重點會在製作環境病媒防治、病媒消毒狀況，以及外包裝保存環境條件，如查有衛生缺失會要求限期改善，期屆則無預警複查，如複查不合格，可裁處6萬至2億元罰鍰。
以下為八方雲集聲明全文：
1、八方雲集對食品衛生及安全層層嚴格把關，煎台烹煮溫度超過攝氏140度，在此條件下，不可能有蛆蟲等活體在產品表面存活。
2、針對此外送個案，由於運送過程、消費者實際用餐時間、以及現場環境並未通盤瞭解，不便多作評論；該店當日並無其他顧客反應，過往亦未發生過類似狀況。
3、當日晚間接獲顧客反應後，客服人員於第一時間關心消費者身體狀況，隔日並由客服主管偕同加盟店長親自前往探視慰問。