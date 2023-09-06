上班族跳槽平均增7K！她華麗轉身成外商客戶經理、年薪近百萬

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該調查顯示，有54.7%的人表明會主動爭取加薪，平均撐到2年1個月就會開口要求；另有45.3%的上班族直言，不論多久沒被加薪都不會主動爭取。
今年的基本工資審議委員會將於本週五召開，雖然有74.6%上班族認同調高基本工資，有助於保障弱勢邊際勞工，但多數上班族仍認為，最迫切要解決的薪資痛點在於企業不願加薪76.2%、加薪幅度少55.6%、國內薪資普遍低於國外就業市場53.4%、職務薪資不透明難以議價22.7%以及高薪產業過度集中19.8%。
老闆不加薪沒關係！上班族透過跳槽最多平均可增加7,346元，除了轉職外，採取以退為進的加薪要求亦是職場常見，有2成上班族曾以「欲離職」而要求加薪，其中僅9.3%加薪成功且被慰留、5.2%加薪失敗但被慰留，以及5%加薪失敗而離職，另有8成直言「不曾以離職為手段要求加薪」。
值得留意的是，一旦加薪被拒絕，多數人會採取的回應態度包括，騎驢找馬／伺機跳槽72.4%、積極兼差／增加收入36.3%、與主管協商加薪條件32.8%、先隱忍／再找機會提醒24.2%以及工作軟爛／態度消極20.5%。
31歲的陳小姐，國際企業管理學系畢業，多益成績810分，與外籍人士溝通無礙，第一份工作就是挑戰紡織業的國外業務，起薪3萬5千元。陳小姐坦言，想趁年輕時飛上青空一圓美夢，於是轉向航空業懷抱，選擇擔任國際線空服員，大企業有固定調薪制度，底薪每年都有增加，4年後，當時年僅26歲的她，月薪已達6萬5千元至7萬元，但薪水高低取決於飛行時數，也不輕鬆。
因緣際會下，陳小姐加入朋友的新創公司（資訊軟體業），從事公關年薪約70萬元（月薪5萬8千元），無奈與友人工作理念不同，後來裸辭離開，疫情解封後加上國際航班回溫，陳小姐在人力銀行看到外商航空公司客戶經理一職，憑藉語言能力，過往累積的客戶開發經驗，加上空姐資歷，讓她在面試時能有自信地面對主考官，很快就拿下offer，基本年薪達95萬元（月薪近8萬元），將在9月底報到迎接挑戰，邁向嶄新的人生旅程。
1111人力銀行公關經理曾仲葳指出，要在同儕競爭中成功談加薪，除了量化工作績效讓數字說話，還要懂得向上管理，建立信賴可靠的印象，絕對是加分，也適時提醒主管，自己的存在與價值。
另外，曾仲葳提醒，沒有明確調薪制度的公司，可能隱藏長年不加薪的風險，建議求職者在面試時，可以主動詢問面試官，公司的調薪制度及升遷管道，以免到職後出現期待落差，被迫再度轉職而虛度寶貴時光。