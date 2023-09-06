客委會補助北市客家人「均分不到10元」 王鴻薇批：看顏色補助
國民黨立委王鴻薇、台北市議員李彥秀今（6）日召開記者會，踢爆客委會對地方補助大小眼，台北市客委會得到的中央補助，平均每位在台北市的客家人僅分不到10元，王鴻薇痛批，屏東縣竟然平均每位可達3305元，直呼「蔡政府看顏色補助真的不是傳言」。
記者林怡昕／台北報導
王鴻薇指出，根據中央客委會提供的資料，台北市共有45萬4千客家人口，佔全國客家人口的9.72%，而以過去5年中央的客委會補助各地方政府經費來看，台北市竟然只拿到439萬，僅佔總體補助費用的0.12%，另外看屏東縣的客家人口佔全國的4.03%，共18萬8千人口，竟然就得到了總體補助費用的17.14%。
李彥秀指出，以過去6年台北市舉辦的客家活動「台北義民嘉年華」來看，活動總經費從106年到111年，分別在1460萬元到2810萬元不等，台北市政府每年向中央申請780萬到1330萬元不等。
不過，李彥秀再指，最後中央客委會核定下來的分攤經費，106年、109年給到450萬元，其它年度僅給到300萬元，核定比例從106年還有38.8%，到了111年更是只剩下22.5%，李彥秀質疑「難道台北市舉辦的客家活動就不重要嗎？」
王鴻薇說，蔡政府對地方補助大小眼不是第一次，民進黨執政的縣市，前瞻補助「補到爽」，漁港要3000萬的補助可以翻好幾倍拿到81億，而台北市就什麼靠自己，連治水預算都分不到1毛錢，王鴻薇說，未來將在預算會期，要求客委會對此提出改進，呼籲客委會別對不同縣市的客家人大小眼。