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颱風不間斷！賈新興：「小犬」最快週末生成　週五前先防午後豪雨

▲週五前水氣較多，各地仍有明顯午後雷雨，週末兩天，在沖繩宮古島南方海域，還有熱帶性低氣壓或颱風生成的機率。（圖／賈新興YouTube）
▲週五前水氣較多，各地仍有明顯午後雷雨，週末兩天，在沖繩宮古島南方海域，還有熱帶性低氣壓或颱風生成的機率。（圖／賈新興YouTube）

記者張志浩/綜合報導

歷經海葵颱風（國際命名：Haikui）登陸，昨（5）日晚上鴛鴦颱風（國際命名：Yun-yeung）又生成，雖然鴛鴦路徑不對台灣造成影響，但週五（9月8日）前各地仍有明顯午後雷雨，氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興更指出，週末兩天（9月9日至9月10日），在沖繩宮古島南方海域，還有熱帶性低氣壓或颱風生成的機率，屆時將命名為「小犬」（Koinu），颱風路徑、動態和實際影響有待觀察。

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賈新興提及，週末兩天在沖繩宮古島南方海域，有熱帶性低氣壓或颱風生成的機率，主要還是因為大低壓帶內的環境極度不穩定；此外，7月22日至8月2日，共有3個颱風生成，8月24日至9月1日，共有4個颱風生成，以歷年數據來看，預期9月應該還有1至2個颱風。氣象局預報員葉致均則指出，目前琉球附近確實有低壓正在醞釀，不過後續發展條件不是太好，且系統發展起來反而會將北方乾空氣往下帶，台灣天氣反而會趨於穩定。

▲分析今年有利颱風生成環境的指標，預期9月應該還有1至2個颱風。（圖／賈新興臉書）
▲分析今年有利颱風生成環境的指標，預期9月應該還有1至2個颱風尚未生成。（圖／賈新興臉書）
賈新興說明，從日本南方一直延伸至台灣，都位處「大低壓帶」，大低壓帶使得水氣增多、天氣相當不穩定，因此今日至週五（9月6日至9月8日），各地午後的降雨會非常明顯，局部地區3小時降雨量甚至可能超過100毫米，今日台灣各地及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，金門、馬祖及午後中南部、東半部地區及其它山區更有局部大雨或「短延時豪雨」發生的機率。

賈新興指出，明（7）日西半部沿海、台東及恆春半島有局部短暫陣雨，午後各地有局部短暫雷陣雨。 週五西半部沿海、北北基、宜花東及恆春半島有局部短暫陣雨，午後各地持續是局部短暫雷陣雨。週六高屏及台東有局部短暫陣雨，午後南投以南有局部短暫雷陣雨。值得一提的是，下週一至週四（9月11至9月14日）由於有高壓在台灣上空，天氣轉為穩定，各地基本恢復晴朗好天氣。

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