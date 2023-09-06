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學霸星二代／哈林外甥女王瀅嫁小開　女兒萬人學術競賽進耶魯決賽

▲王瀅年僅12歲女兒參加國際學術競賽，從上萬人脫穎而出，挺進耶魯大學進行總決賽。（圖／翻攝自王瀅臉書）
▲王瀅年僅12歲女兒參加國際學術競賽，從上萬人脫穎而出，挺進耶魯大學進行總決賽。（圖／翻攝自王瀅臉書）

記者楊穎軒／綜合報導

庾澄慶（哈林）外甥女、女星王瀅2010年嫁給南國建設小開楊立傑，育有3名女兒，婚後成為豪門貴婦的她，淡出演藝圈許久，不時在臉書分享家庭生活，日前透露12歲愛女參加全球性的學術競賽，打敗5萬名競爭者，贏得前往耶魯大學進行總決賽的機會。

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▲總是以貴婦形像亮相的王瀅，透露私下老公連吃水果都要她把籽挑乾淨。（圖／翻攝自王瀅FB）
▲王瀅嫁豪門13年，總以貴婦形象亮相。（圖／翻攝自王瀅臉書）
▲王瀅今年西洋情人節分享和老公楊立傑的合照。（圖／翻攝自王瀅臉書）
▲王瀅（右）今年西洋情人節分享和老公楊立傑的合照。（圖／翻攝自王瀅臉書）
王瀅開心地說，大女兒Siena以12歲年紀贏得「世界學者盃」（World Scholar）兩個城市的比賽，與另外兩位同齡組員成功晉級決賽，該競賽是耶魯大學官方支持的全球性中學生學術競賽，每年有來自140多個全球城市，5萬名代表參與，比賽內容橫跨科學、社會學、歷史、藝術、文學、通識等六大領域。

▲王瀅12歲女兒將前進耶魯大學參加「世界學者盃」總決賽。（圖／翻攝自王瀅臉書）
▲王瀅12歲長女將前進耶魯大學參加「世界學者盃」總決賽。（圖／翻攝自王瀅臉書）
「自三月女兒開始參與比賽，一路過關斬將，切割時間，頂著壓力努力，不只如此，和她同組的小朋友更是努力」，王瀅表示，女兒和隊友期間經過多次小組會議，從賽前至今仍然努力不懈怠，除了展現對比賽的熱忱與渴望，還會很可愛地為彼此加油，認為在這小小年紀難能可貴。

王瀅為女兒加油：「相信結果一定會是甜美而難忘的！藉由這次的比賽，開闢她的視野與刺激她的多元觀點，而我們也非常樂意在旁鼓勵、支持著！！Fighting！！」網友紛紛讚嘆：「好厲害的台灣之光，加油」、「又美又優秀」、「遺傳媽媽美麗氣質」、「太強大了」！


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