義大利質疑一帶一路　中國胡蘿蔔與棒子軟硬兼施

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義大利2019年簽署一帶一路協議後效果不彰，數據顯示，2019到2022年之間，中國從義大利進口只增加26%，義大利從中國進口卻增加了51%。
「蟻報」（Le Formiche）4日報導，羅馬和北京準備在一帶一路決定不續簽後，雙方均希望此議題可翻篇，避免關係過度緊張，但從中國政府和塔加尼的言論可知，他們並未放過這次彼此諷刺和挖苦的機會。
報導指出，中國外交部長王毅在與義大利外交部長塔加尼共同主持的「中義政府委員會第11次聯席會議」中，王毅在談話時一方面示警義國的黃金權力與歐美國家對中國的去風險化，一方面也透露願意繼續為義大利推廣電子商務，擴大進口優質產品等訊息，內容軟硬兼施。
王毅呼籲中義政府委員會應改造成一個「大家庭」，透過成員之間的友好交流，產生對所有「家庭成員」都有益的合作。他也提到義大利造船廠芬坎蒂尼（Fincantieri）和李奧納多（Leonardo）這2家廠商，強調中義合作的第一艘中國國造大型郵輪順利出港，以及義國企業參與中國首款大型遠程客機也都開發順利。
王毅說，中國願意繼續推廣電子商務平台，加強內部協調，擴大義國優質產品進口，雙方也將共同支援義法半導體合資或中義合作等大型專案，創造更多新里程碑。
報導指出，王毅希望能為在義大利的中國企業爭取公平、透明、開放和非歧視的商業環境，分享經驗和紅利，並去除中國公司在義國經營限制。他也批評近年義大利當局常使用「黃金權力法案」（golden powers）保護國家利益，至今7次法案中，有6次與中國有關。
2012年義大利政府制訂「黃金權力法案」，賦予義大利政府特殊國家權力，保護「對國家利益具有重要戰略意義的資產」。義大利內閣可透過行使「黃金權力」，讓義大利國家發展署得以介入重要戰略生產部門，避免落入非歐盟成員實體。（編輯：張芷瑄）1120906