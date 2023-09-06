李全教稱獲民眾黨力挺參選 柯文哲坦承有見過：但還沒討論支持誰
國民黨台南市前議長李全教以無黨籍身份參選台南市第四選區立委，挑戰民進黨現任立委林宜瑾，日前李全教在臉書上貼文感謝民眾黨台南市黨部主委蔡宛秦，代表黨主席柯文哲全力支持他參選。對此，民眾黨主席柯文哲今（6）日坦承，日前見過李全教，但是目前還沒有討論未提名候選人的選區要支持誰。
記者呂炯昌／台北報導
時代力量昨日透過新聞稿痛批，李全教過去涉及議長、議員賄選案遭判刑，且先前出任國民黨選策會時更遭到國民黨內部激烈反彈，在輿論壓力下退出選策會。面對此種連國民黨內都無法接受的黑金人士，柯文哲卻依然選擇力挺；國民黨主席朱立倫也曾出面緩頰「不要講他是黑金」，質疑藍白合的共同價值，就是擁抱黑金政客。
柯文哲今日上午舉辦「投資健康 有效醫療 永續健保」醫療政策大綱記者會，媒體詢問是否支持李全教參選，柯文哲答覆表示，他們昨天特別去查證，蔡宛秦是以個人身份去造勢場合，也沒有穿制服，她不是代表民眾黨、台南市黨部主委、民眾黨中央黨部，更不代表柯文哲主席。
不過，柯文哲也坦承2個月前參觀台南的博物館時見過李全教，因為聽說李全教是博物館的經營者。
柯文哲進一步說，關於立委因為台灣民眾黨提名的區域不多，如果有提名當然支持自己提的人，如果沒提名，會內部討論說傾向支持誰，會進入討論程序，離選舉還有4個月，根本還沒進入討論程序，現在沒說一定要支持誰的事實。