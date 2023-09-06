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又抓到了！國民黨再爆何博文論文藏「大祕寶」　10頁全抄中共法律

▲國民黨再爆何博文論文抄襲新事證，竟然10頁全抄中共法律。（圖／國民黨提供）
▲國民黨再爆何博文論文抄襲新事證，竟然10頁全抄中共法律。（圖／國民黨提供）

記者余祥／台北報導

民進黨立委候選人何博文抄襲案再爆新事證，中國國民黨於今（6）日召開「北海小抄人出航！揭露新抄襲證據！昔蔡英文有林智堅　今賴清德有何博文！ 」記者會，台中立委候選人黃健豪、國民黨發言人楊智伃、國民黨副發言人呂謦煒質疑何博文的論文不僅論文結論全抄，甚至還整整10頁抄了大陸的《全國人大會議組織法》，批評「這樣的論文有何價值？民進黨總統候選人賴清德確定還要瞎挺何博文嗎？」

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呂謦煒指出，何博文在其論文第15頁裡面說盧梭是「法國的著名資產階級啟蒙思想家」。在台灣讀政治學的人應該不會特別稱盧梭是「資產階級」的啟蒙思想家，讀到這他就起疑，果然找到大陸學者張英洪2002年在《郴州師範高等專科學校學報》內刊登的《論人大制度創新》這篇文章，提到關於盧梭跟「議行合一」制的部分，跟何博文2004年發表的論文一模一樣。

呂謦煒問何博文，你覺得盧梭是「法國資產階級啟蒙思想家」嗎？賴清德瞎挺何博文，說「在共產主義的威脅下要選戰將」，如果何真的稱盧梭是「資產階級啟蒙思想家」，不就是被共產黨馬克思主義的唯物思想給認知作戰了嗎？「賴清德你確定要瞎挺何博文到底？」

呂謦煒質疑，何博文論文從第62頁到第71頁，論文正文整整10頁都抄襲中共的《全國人大會議組織法》，感覺根本就是從網站上剪貼下來的，連發布日期、內容分類、文號等格式都沒改。雖然法律本身沒有著作權的問題，問題是何博文的論文沒有任何分析、沒有任何主張，就只是整整10頁論文正文抄大陸的法律，難道何博文把論文當成六法全書？而且還不是台灣的六法全書，是大陸的六法全書。「這樣一個充滿抄襲的內容，符合學位論文的資格嗎？」

黃健豪指出，在爬疏這個論文抄襲的過程中，發現何博文所抄襲的張淳翔《中共人民代表大會制度改革之研究（1978-1992）》論文，是接受行政院陸委會獎助的。既然獎助了研究生，結果這份論文卻被何博文拿去抄，為什麼要花人民的納稅錢來幫助何博文寫論文？陸委會難道沒有任何意見嗎？陸委會應該對此有所表態。

黃健豪強調，何博文這份論文基本上都在抄襲，上週國民黨講他的結論11頁裡面有10頁抄襲，結果這兩天又發現最後一塊拼圖，其實11頁的結論、11頁都是抄襲。之所以會發現，是因為他的論文本文完全沒有一句專有名詞「共振現象」，卻在結論突然出現，明顯是剪貼痕跡，因此就從國家圖書館找到1996年楊勝春的博士論文摘要提到了「共振現象」，才發現他把人家論文的摘要，抄到他的結論裡面，所以他論文的11頁結論，其實11頁都是抄襲，那這份論文就沒有任何意義，因為都是別人的思想、都是別人的研究，何博文這份論文就是一份沒有價值的論文。

黃健豪質疑，當初賴清德親自出馬協調整合，讓何博文代表民進黨出來參選立法委員，賴清德更多次高呼提名時要講求誠信原則、學倫價值，結果你欽點出來選立委的何博文，卻被發現論文基本上全部都是抄襲，連結論也都抄襲，賴清德能夠裝沒事嗎？如果何博文抄襲論文沒事，是不是也代表賴清德很多政見抄襲國民黨也沒事？是不是因為放縱候選人抄襲論文，所以政見也抄襲別人？賴清德真的能夠接受所提名的立委候選人論文抄襲？

楊智伃補充，何博文的論文共計有166頁，在扣掉當中62頁至71頁之間，便用了10頁來刊載中共的《全國人大會議組織法》逐條全文後，僅存的156頁當中就至少有98頁出現單頁內容大幅複製貼上情形，如果再加上單頁的圖表及引用註釋（含順序）抄襲情形，情節則更嚴重，「何博文你到底有沒有看過自己的論文？」他們一定會把何博文的論文送交學倫會，由學倫會來確認學位到底合不合格。

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