日圓恐還有更甜價！專家點出台灣央行是關鍵　想換匯撿便宜看這裡

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台灣銀行牌告日圓現鈔賣出價今日早盤來到0.2196元，這也是繼7月6日之後再現「0.21」字頭，哈日族看到也紛紛想再換起來，只是大家也觀察日圓換匯價還會不會更低？會不會有更甜的價格出現？尤其日本官員已出面喊話警告。對此，外匯專家李其展今日受訪時說，他沒看到日本政府有明顯干預，日圓在昨日突破147.8兌1美元後，向150靠攏的趨勢未變。
其實，昨日日圓兌新台幣買賣中間價就已近2個月新低，下探0.217元，李其展說，緩貶趨勢尚未結束，主要就是日圓貶得比新台幣快。由於台灣央行昨日也已表示8月有進場調節匯率，因此，他指出，如果央行繼續守32元整數關卡，而日圓持續走貶，那日幣換匯價就還有探底空間，買賣中間價恐探0.215元。
不過，李其展也提到，如果要投資日圓仍不建議，畢竟放久也沒利息，若是出國有實質換匯需求，這1、2個月要赴日賞楓，他建議，現在可以先買5成至7成沒關係，畢竟價格已相對便宜，接下來再慢慢換。若是跨年才要出國，因於還有5個月時間，建議可以先換個3成至5成，若還有往下空再換。
至於日本央行一直未進場阻貶日圓，李其展認為，應該也是認為弱勢日圓有助提振經濟，因此，目前他還沒看到日圓有回升動力，預估也要等到日本政府鬆口要調整貨幣政策，日圓才可能止貶回升。