柬埔寨男童會說16種語言！貧窮家庭欠下巨額負債　神童現況曝

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從曝光影片中可見，小男孩提著一籃紀念品，不斷用稚嫩的廣東話推銷「買一個啦，一塊美金」，但眼見一行人沒要停下腳步，便透露自己會說廣東話、中文、英文、泰語、日文、韓語、法語與馬來語，而且全是跟遊客學來的，由於他會的語言實在太多，且都能流利地溝通，讓遊客們相當驚奇。
沙利家境貧寒，他的父親是個畫家，但畫作幾乎賣不出去，家裡負債超過6萬美元（超過新台幣180萬元），且他的父親認為小孩子讀書沒有用，沙利只能外出兜售紀念品賺錢。在如此艱苦的環境下，沙利不但沒有被環境打倒，反而找到機會就自學多種語言，而且他還有個弟弟杜丁亞，兄弟倆都自學多種語言。他甚至向外國記者透露，「自己很喜歡中國，最喜歡講中文，長大了夢想去北京讀大學。」
當他在網路上爆紅後，中國的浙江海亮集團得知此事後，決定贊助沙利完成高中、大學甚至碩士和博士的學業；後來沙利前往中國上學，校方以一曲《學貓叫》伴隨著歡迎舞蹈迎接，正式開啟他在中國的求學生涯。
一直資助沙利的另一名富豪Khit Chhern曾在臉書發文稱，「2018年11月8日我第一次看到他的照片時，憐愛之情油然而生，於是我決定幫助他。現在，他就要被送到國外去學習了，我們間的距離好像變得更遠了，14歲的你就要離開家到國外去了，我希望你可以努力變成一個優秀又善良的人，加油，沙利，祝福你。」
如今過去幾年的時間，雖然看起來比同年齡的少年都要小，但沙利獲得了良好的教育資源、住宿條件和新生活，慈善機構甚至贊助沙利，讓他的哥哥和父親有機會去中國旅遊。現年21歲的他依然是學生，曾多次上節目展現語言技能，靠語言天份翻轉人生，他在20歲時遇到一家當地的網紅經紀公司，該公司幫他打理儀容和接洽業務，讓他能靠語言天賦盈利。他直言，如今能獲得新生都多虧當初女遊客所拍下的一支超高流量的影片，不然此時的他可能仍在街頭兜售紀念品，無法完成學業。他說以前根本沒有空閒時間玩樂，只能埋頭工作賣紀念品，很幸運後來能上學，開始上學後也終於交到朋友。現在他期許五年後，自己可以成為一名生意人，並把自身資源帶回柬埔寨，幫助更多弱勢孩童改變人生。