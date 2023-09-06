希臘野火後暴雨釀傷亡　保加利亞土耳其紛傳災情

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政府發言人阿托皮奧斯（Yannis Artopios）告訴希臘廣播電視公司（ERT），豪雨成災造成希臘東部至少1人喪生，此人似乎是被洪水沖走，且有1名牧羊人被報失蹤。
阿托皮奧斯說，今天暴風雨侵襲下，在中部馬格尼西亞（Magnesia）地區發現這名罹難者。
希臘海岸防衛隊後來也通報在北邊的哈奇帝奇（Halkidiki）區有1名女子划獨木舟出海，目前還在尋找她的下落。
保加利亞黑海沿岸也受暴雨侵襲，引發洪水，迫使數百名遊客緊急避難，當地今天傳出至少2人喪生。
自昨晚以來持續性豪雨和大雷雨導致河流氾濫、橋梁受損，東南沿海城市布爾加斯（Burgas）以南整個地區對外交通中斷。
保加利亞總理丹科夫（Nikolay Denkov）在受創的沿海城鎮察雷沃（Tsarevo）告訴媒體，「有多人不幸喪生，至少有1男1女罹難」，還說有一些人仍下落不明。
土耳其也暴雨成災，官員表示，伊斯坦堡（Istanbul）街道變成急流，今天有2人在暴洪中喪命。
媒體報導，夜間暴風雨導致一個地鐵站淹水，並迫使市內一座圖書館緊急疏散數十人。
電視和社群媒體畫面顯示，洶湧的洪水沖走多輛汽車和城市市場攤位。官方說有2人喪生。
土耳其緊急服務單位說，西北部城市柯萊利（Kirklareli）受水患影響，今天也傳2死、4失蹤。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1120906