陳吉仲怒了！親上火線說明雞蛋爭議 「今天就提告」邱毅、徐巧芯
農業部長陳吉仲今（6）日親上火線說明超思雞蛋進口爭議，並攤出該公司與中央畜產會的合約、費用明細，記者會最後更拋下震撼彈，表示「我今天會提告」，點名前立委邱毅與國民黨立委參選人徐巧芯，指控前者對他個人進行極大侮辱，後者則用「謀財害命」一說污衊眾多政府同仁。農業部則於會後補充，這次提告會由委任律師前往。
記者林志怡／台北報導
近期超思雞蛋爭議不斷，各界質疑50萬的小資本公司如何經手高達6億的雞蛋交易，陳吉仲今日出面主持記者會、公開合約內容，並說明超思雞蛋交易相關費用明細，強調政府並未提供廠商圖利空間，也沒有補助款一說，即使是服務手續費，也需要依據單據實報實銷。
此外，陳吉仲於記者會最後痛心表示，「我30幾年前上邱毅一門課，雖然學生一定非常尊重老師，但不是老師每一句話都是對啊」，邱毅稱陳吉仲與秦語喬的老公是好朋友，也陳吉仲取得這筆油水生意、轉交秦語喬，這對他個人是極大的污辱，因此「絕對對邱毅以個人名義提告！」
陳吉仲也說，他將對徐巧芯提告，因為徐稱政府謀財害命，這段話污衊所有農業部門、污衊衛福部食藥署部門、污衊所有防檢疫同仁，農業部多次強調，每一批貨品進來都有逐批檢驗、逐批把關，進來的產品都是安全的，卻被徐巧芯稱為害命，說業者發國難財，他今天也已經把全數合約、全部金額數字都攤開來。
最後，陳吉仲強調，「今天就會對他們兩位提告」，政治攻擊都沒關係，可以針對政務官、可以針對政黨，但不可以針對整個政府體系提供協助的同仁。