AI需求強勢！盤點投行與國際大廠布局　大多頭行情現在才剛開始

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從各科技大廠在AI實質投入檢視，NVIDIA過去兩季的營收年增率由-13.2%，大幅翻正為101%，在全球科技業積極佈建AI基礎建設的同時，受惠上兆美元的資金投入資料中心加速運與生成式AI領域；Google近兩季營收年增率則由3.7%，提升至7.1%，主要藉由AI優化廣告的推薦運用；Meta的營收年增率由2.6%，提升至11%，同時運用AI的推薦，提高短影片的觀看黏著度；微軟則大致維持7%至8%的營收年增率，其中Azure公有雲維持營收穩定成長25%以上水準。
第一金投信強調，AI創新技術的成長動能，從AI基礎建設的投入，例如：半導體、雲端運算、網路安全等，2021年至2027年的複合成長率可達21%；AI基礎建設完備後，還可以看到生成式AI的擴大運用，例如：資料庫建置、軟體開發等，高盛預估，未來一旦生成式AI採用率達30%，可以增加1,500億美元的軟體業營收，當採用率達100%，營收增加規模可達4,300億美元。
此外，還有近來全球缺工議題，帶動自動化、機器人需求動能進一步提升，麥肯錫調查，從食品業、工業、生技、服務業等，在未來5年皆將大幅提升自動化支出占比，由目前平均20%以下，未來平均可望超過25%，這也加速上半年全球機器人新創投資規模達61億美元，與2020年全年規模相當。
第一金投信建議，如果投資朋友對AI主題與領域有興趣，不妨可以參考多檔AI概念主題型基金，包括以機器人自動化為主要投資第一金全球AI機器人與自動化產業基金及以軟體技術為主的第一金全球AI人工智慧基金。第一金投信也提醒，儘管近期AI科技股波動加大，不過，回頭看過往創新科技的表現發現，AI表現仍在長波段循環的初升段，創新科技成長性更適合投資人採取定期定額，長線佈局策略，參與AI長多趨勢財。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。