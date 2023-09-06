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疫苗受害救濟牛步！平均要等一年以上　受害者哭訴：蔡總統幫幫我

▲國民黨書記長謝衣鳯指出，疫苗受害救濟申請速度緩慢，導致這些民眾面臨龐大經濟壓力。（圖／翻攝自國民黨團直播）
▲國民黨書記長謝衣鳯指出，疫苗受害救濟申請速度緩慢，導致這些民眾面臨龐大經濟壓力。（圖／翻攝自國民黨團直播）

記者林怡昕／台北報導

國民黨團今（6）日指控，接種疫苗後，出現不良反應者的救濟審議「速度過慢」，國民黨立法院黨團書記長謝衣鳯指出，自從新冠疫情以來，有民眾接種疫苗發生不良反應，向衛福部提出疫苗受害救濟申請，不過，審議速度緩慢導致這些民眾面臨龐大經濟壓力，疫苗接種受害人曾婉琳也出面呼籲，希望「蔡總統將心比心，幫幫疫苗受害者」。

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國民黨團今日召開「疫情期間，打疫苗傷殘救濟慢」記者會，包含謝衣鳳、國民黨立法院黨團總召曾銘宗、立委費鴻泰、律師翁伊吟以及疫苗接種受害人曾婉琳出席。

謝衣鳯指出，疫苗出現不良反應的事件通報，截至目前為止有2萬1208件，另外，根據疾管署接種受害救濟業務統計有9107件，提出救濟申請的7741件中，已經結案只有3512件，這代表獲得補助的比例非常少，審議速度也很慢。

費鴻泰也說，目前審議案件平均每個月審閱235件，不過，還有4229件還沒有審議完，也就是說，全部審完還要18個月，他質疑「速度是不是偏慢？」強調沒有針對審議委員工作效率，而是要求衛福部在速度上加快，加派人手審查。

翁伊吟則說，他在第一線收到許多單親家庭、身障、一家人失去經濟支柱的受害家屬來諮詢，第一關審議時間，幾乎都是等了一年以上，等到審議結果下來，不只審議補償金額還是非常低，甚至大部分都是不予救濟，這又要進入訴願程序繼續等待，不過這些受害者本來就面臨經濟情況，很多幾乎無法進行訴願。

曾婉琳指出，他打了新冠打疫苗後，先是下肢腫脹血栓，變成肺栓塞、心臟衰竭，最後演變為罕見疾病，醫生也開立證明他終身無法工作，他申請疫苗救濟已經一年半時間，現在還在等，但他目前沒有工作，還要照顧在安養院的媽媽，「經濟壓力壓到我喘不過氣，我希望蔡總統將心比心幫幫疫苗受害者」。

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