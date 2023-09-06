高端內線交易4天賺15萬 抗癌名醫夫妻因認罪一審獲緩刑
士林地院審理高端內線交易案，有「抗癌戰將」封號、當時擔任疫苗專家審查委員會的專家委員劉滄悟被控，涉嫌洩漏「高端獲緊急授權」內線消息給妻子施庭芳，讓施女因購買高端股票，獲利15萬1000元，雙雙遭起訴，由於2人坦承犯行，主動繳回不法所得，法官今（6）日將施庭芳判處1年6月，緩刑4年，繳公庫100萬，劉滄悟判處3月，得易科9萬，緩刑2年，繳交公庫20萬。可上訴。
記者潘千詩／台北報導
檢方查出，2021年7月18日下午，食藥署疫苗專家審查委員會建議，有條件通過高端「新冠肺炎疫苗」緊急使用授權（EUA），劉滄梧竟將此重訊洩漏給施庭芳。隔天下午，指揮中心公布已通過高端疫苗的EUA，高端公司也在同天盤後發布疫苗製造核准案利多消息，但施女早在重訊公開前，分批買入20張高端股票，並在23及26日分2批賣出持股，獲利15萬1000元，認定施庭芳涉犯內線交易罪。
檢方查出，利多消息公告後，20日的高端開盤價跳空漲停至收盤，收盤價為280.5元，較19日收盤價255元，上漲25.5元，漲幅10％；統計2021年7月20日至21日，累計漲幅達6.6%。
檢方認為，劉滄悟身為疫苗審查委員，是基於職業關係而獲悉消息的內部人，但調閱其資金來源、比對通訊紀錄後，無法認定他與妻子共謀炒股，僅依洩密罪起訴。