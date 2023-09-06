橘爸唬籃／EABA拿掉U16中華隊參賽名額很獨斷　但人家話粗理不粗

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這樣的說法和回應，當然有些不尊重權益受損的國家代表隊，以及無辜的教練和球員，以本屆U16中華代表隊為例，也是辛苦的集訓超過7周，參加東亞青運以賽代訓，最終卻無法公平地參加比賽，自然是相當可惜。
不過事實上也很難針對東亞籃協主事者的做法做出有效的質疑和抗議，因為如果賽事安排確實也屬於該協會主席和秘書長的職權範圍的話，那人家的處理方式我方雖然有權感到不滿，但也難有置喙的餘地。
因為亞洲籃總在回覆中華籃協時，也明確表示這樣的處理確實就是照規則走：「參加U16亞錦賽的球隊，將按照各分區名額從各分區獲得參賽資格。然而，如果由於任何原因未能辦理分區預選賽，則將根據 FIBA 世界排名選出該分區的球隊」。
在競技體育上，有時候還是實力說話，本屆U16亞錦賽共16支參賽，中華隊在亞洲排第7、東亞排第4，而東亞賽區僅3個名額。按照目前亞洲的實力格局，在無法舉辦資格賽的前提下，那這樣的處理方式似乎也是很正常的決定，唯一可去質疑的就是為什麼麼實力不錯的東亞賽區按照比例分配，不能拿到更多名額，而只有3個？
不過按照上述排名，我們確實就是排在東亞第4、在中日韓之後，無論怎麼去爭執名額分配不公，結果就是東亞只有3個名額，而我們擠不進去。所以要解決這事，最好的方式就是用實力贏回尊重：把排名打上去。
關於橘爸：
從小就是一位籃球痴、籃球狂，兒時夢想是成為台灣第一個打NBA的球員，可惜天賦不高、身材發福，但對於籃球的熱愛仍絲毫不減，因此寫文章與同樣熱愛籃球的朋友分享、討論。
最愛的球員是林書豪和灌籃高手中的藤真，橘爸認為，籃球員除了身材和天賦外，最重要的是靠頭腦打球。