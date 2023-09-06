超思疑雲陳吉仲喊今天提告 徐巧芯：要告來告高興都來不及
進口蛋廠商「超思」疑雲成藍綠攻防焦點去年9月才成立的一人公司「超思」，資本額僅50萬，卻獲得農業部上億元補貼，從巴西進口近9000萬顆雞蛋，被外界質疑圖利。農業部長陳吉仲今 （6）日點名台北市議員徐巧芯、前立委邱毅等人，將會提告。對此，徐巧芯回應，「來啊，要告來告，奉陪到底，我高興都來不及。」
記者邱新博／台北報導
徐巧芯表示，2022選舉的時候陳吉仲被多次指控抄襲，他氣噗噗要提告，結果如何？這次他又為了護航超思，使出一樣的假動作，聲稱要提告。徐嗆聲，「來啊，要告來告，奉陪到底。我高興都來不及」，陳吉仲都承認農委會在超思的採購上支出了三億多，明明從關稅、營業稅、到岸價格、釋出價格的價差都由政府支出而非廠商，仍然嘴硬不承認這是「補助」。
徐巧芯說，如果上了法庭，也正合她意，因為她會要求農業部提出更多資料，包含：每一批超思的蛋到貨的時間點，以及畜產會付款的時間點，以及每一批超思的蛋的價格、除了要求超思的負責人出面說明，但她只佔股權比例0.2%（1000元），所以要問背後的真正股東到底是哪號大人物，她要請真正的藏鏡人出來說明。
再來，6/28日巴西禽流感爆發以後為何政府沒有立即的動作暫停購入巴西蛋進口，一直等到八月驗出藥殘才停止下單；畜產會付款給超思是向農業金庫借款，可能違反《銀行法》32、33條，她會要求提供相關部會出示畜產會擔保品。
徐巧芯最後表示，那些農委會到現在仍然沒有說清楚的事，由她們一起追查到底。