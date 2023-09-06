籃球／U16中華隊失去參賽資格 籃協：EABA方面承認有不恰當之處
U16中華青年男子籃球隊因賽制變更，最終未獲得U16亞洲青年男籃錦標賽的參賽資格，此事引起台灣籃壇的譁然和議論。不少人在聽聞事情後，將矛頭對準中華籃協的處理方式，對此協會強調外界有太多說法與此案實際狀況不符，造成社會大眾誤解，並透露東亞籃協對於此事只由秘書長及會長兩人共同商討、而無告知會員國也並未開會一事，承認有不恰當之處，並對此表達歉意。
記者黃建霖/綜合報導
此事雖是於東亞籃球協會（EABA）主席姚明和秘書長胡淑芬2人片面修改規則，但有人質疑為何這段時間籃協卻沒有積極去了解和實際作為。對此協會方面直言在獲知此訊息第一時間，就正式發信給亞洲籃球總會及東亞籃球協會，詢問關於我國代表隊參加2023年U16亞錦賽的資格問題。
籃協還出示具體的亞洲籃總回覆：「參加U16亞錦賽的球隊，將按照各分區名額從各分區獲得參賽資格。然而，如果由於任何原因未能辦理分區預選賽，則將根據FIBA世界排名選出該分區的球隊」。
而東亞籃球協會方面的回覆則強調，「由於U16亞錦賽期間在東亞區安排資格賽的可行性有限，決定東亞區U16亞錦賽資格球隊，將根據FIBA排名決定，因為這是最適合情況的安排」。
在接獲東亞籃協回覆後，中華籃協方面立刻回信要求該會提供相關決議之會議資料及紀錄，後接獲東亞籃協回覆，此決定係為該會秘書長及會長兩人共同商討而定，並未告知會員國亦無開會，且承認確有不恰當之處，對於造成本會困擾表示歉意。
對於東亞籃協此次做法，中華籃協已經表達嚴正抗議，除秘書長本人在參加國際籃球總會（FIBA）會員大會時，當面向東亞籃協秘書長表達外，亦已去信亞洲籃總(FIBA Asia)要求必須給予更合理的解釋。