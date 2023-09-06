加熱菸審查爭議再起 賴香伶籲衛福部別走高端黑箱套路
菸害防制法今（112）年1月12日在立院三讀通過禁止電子煙、納管加熱菸，但加熱菸的健康風險評估審查至今毫無進展，民眾黨平鎮龍潭立法委員賴香伶表示，依指定菸品健康風險評估審查辦法第四條第一項規定，中央主管機關辦理健康風險評估審查時，應邀集公共衛生、衛生政策、毒理學及其他有關專家學者為之。因此賴香伶呼籲衛福部國健署別再走高端黑箱審查的套路，應秉持公開透明的原則，公開指定菸品健康風險評估審查會議的3項資訊：專家學者名單、會議審查資料及發言過程。
記者李春台／綜合報導
資深媒體人彭華幹發起的「Clean Air大聯盟」在今（6）日在凱道舉辦「促進清淨空氣，拒絕二手煙」大遊行，要求國健署依法行政，加熱菸販售需申請健康風險評估檢查，國健署不應怠惰，剝奪憲法賦予人民的選擇權利。警方指出集會遊行活動今天上午9時30分開始，從自由廣場繞行至凱達格蘭大道，警方也規劃相關勤務，並動員50名警力前往維持交通以及現場秩序。
賴香伶指出，指定菸品健康風險評估審查應公開參與學者名單、會議審查資料及發言過程，絕非政治，而是牽扯「國人及小朋友健康、財政部菸稅收入以及衛福部菸捐收入」絕不能等閒視之。賴香伶表示，到底有誰與會指定菸品健康風險評估審查會議？討論過程為何？國人都無從得知，且事關國人權益，更不應該只是一紙新聞稿就認定哪家廠商的產品合格、哪家廠商的產品不合格，因此要求衛福部公開三項資訊，包括與會專家學者名單、會議審查資料、以及發言過程。