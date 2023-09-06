蘇姿丰：AI市場強到「一飛沖天」 談台積電美國廠不擔心、很樂觀
近來台積電美國亞利桑那州廠工程延宕引發熱議，為此，超微（AMD）執行長蘇姿丰對台積電深表信心，5日她對外表示不擔心相關問題，她認為考量地緣政治情勢，分散布局是必須的，因為台積電亞利桑那州廠直接在美生產，對超微很重要，超微將成為台積電該廠早期的客戶之一，她在會上也指出AI市場「一飛沖天」。至於近來熱議的美方禁止AI設備出口至中國，她則回應「超微會持續投資中國、因為這是重要的市場。」
記者許家禎／台北報導
外電報導，超微（AMD）執行長蘇姿丰周二在高盛主辦的舊金山「Communacopia + Technology」通訊技術大會上表示，考量地緣政治情勢，分散布局是重要的，超微成為台積電亞利桑那州廠早期的重要客戶，台積電在當地製造並很快交付超微，這有賴台積電該廠的運作，超微相當重視，且肯定台積電在先進技術方面，包括矽晶圓和封裝，一直是超微的堅實夥伴。
針對AI的未來，回顧今年8月1日法說會上，蘇姿丰表示過去一季AI客戶關切度增加了7倍以上，如今客戶關切度更高，可見市場需求尚未到頂。她說，業界現在「第一、第二、第三優先，都是 AI、AI、AI」，資料中心的AI參與度仍在持續加速，形容這塊市場正「一飛沖天」（skyrocketing）。
蘇姿也說，過去一個月來接洽公司談高階AI晶片的客戶比先前公布的還多，其中還有許多已經決定許下「承諾」，這使公司非常振奮，可以預見下半年用於資料中心的晶片需求非常強旺，認為將有「極強的表現」。她重申，資料中心的AI加速器市場規模，預估將在2027年達到1500億美元。而超微的MI300系列AI加速器將會在今年第4季上市。
至於近來中國華為推出新機Mate 60 Pro被視為是打了美國一記耳光，挑動美方敏感神經，美方禁止AI相關設備出口至中國成為焦點。為此蘇姿丰表示，中國約貢獻20到25%的營收，「超微會持續投資中國、因為這是重要的市場。」